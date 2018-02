"El Distrito ha velado para que suspensión de obras en Aquarela se cumpla": Wong

La advertencia hecha por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, sobre las acciones administrativas que debía tomar con urgencia frente a la obra del proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, no pasó desapercibida.

Fue precisamente la secretaria del Interior de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, quien explicó que desde el Distrito se ha hecho todo lo necesario para que se cumpla la orden de suspensión de la obra, la cual fue direccionada por una inspectora de Policía.

“Hay que contextualizar a los ciudadanos diciéndoles que en el edificio Aquarela, desde el 24 de octubre, fue suspendida cualquier tipo de obra y precisamente la decisión la tomó en ese momento la inspección de Policía No. 2”, dijo.

Con vigilancia

Wong explicó que posterior a la orden de sellamiento hubo una acción popular que promovió el Distrito antes el juez Décimo Administrativo, quien decidió suspender cualquier tipo de operación, ratificando la decisión de la inspección sobre el proyecto VIS. La funcionaria también resaltó que se ha hecho una vigilancia constante al sitio donde se construye Aquarela, en el sector Paseo Bolívar de Torices, y que a la fecha no hay presencia de obreros, ni de maquinaria en movimiento.

“Hemos estado vigilantes en el sector donde se levanta este proyecto a través de la Policía, de todos los organismos de control, y tenemos que desde esa fecha nunca más se han realizado obras en ese edificio.

“Ademas, hicimos una actuación a través del Establecimiento Público Ambiental (EPA), entidad que les puso un comparendo y como resultado los constructores vistieron de negro con unas polisombras la edificación, lo que significa que el Distrito sí ha actuado”, agregó.

¿Mal asesorados?

La secretaria del Interior aseguró que el Distrito está esperando el resultado de una acción popular y una acción de nulidad con las que el Distrito ha defendido los intereses de los cartageneros.

“A través de nuestras actuaciones hemos dado impulso al proceso y el 8 de febrero en una acción popular ratifica la juez la suspensión de obra, lo que significa que hemos hecho las cosas bien y que la inspectora abocó conocimiento del proceso con la orden judicial de que se suspenda cualquier labor constructiva (...) Además, la juez ha negado un sustento de obras adicionales que ha pedido el constructor”, dijo la funcionaria.

Respecto a un aparte de la carta enviada por el procurador al alcalde (e) en el que se critican los cambios realizados en la inspección de Policía que cobija a la construcción de Aquarela, Wong aseveró que las modificaciones no fueron exclusivas para esta inspección.

“Tanto al personero como al procurador, sus asesores no los tienen en el contexto jurídico del proceso de Aquarela. Si bien es cierto se hizo un cambio de inspecciones, no solamente fue la No. 2, sino 19 cambios que fueron concertados con el sindicato de inspectores y por mejoras del servicio se puso a Paola Serna, quien es especialista en control urbanístico y que está en la zona de influencia de Aquarela.

Paralizada

El Universal ha recorrido varios sectores aledaños a la obra de Aquarela desde que se suspendió la construcción y se notó que no hay personal trabajando.

Por otro lado, Wong Baldiris resaltó “que tanto los vecinos del sector, como todos los cartageneros que estamos viendo la edificación, sabemos que no se está construyendo y no entiendo por qué al señor procurador le han informado que se tiene continuación de obra o que la inspectora ha permitido que se siga construyendo, cuando realmente salta a la vista que no existe ningún tipo de obra en el edificio”.