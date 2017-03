“No existe tal grupo de maricas”, joven que lideró plantón en Ríos de Vida

“No existe tal grupo de maricas (…) no toleramos esa violencia, esa violencia no la tolero yo ni la tolera el grupo que represento y seguramente no la tolera la ciudad. Por eso rechazamos las declaraciones del pastor Arrázola y su violencia verbal contra cualquier grupo de la sociedad”, con estas palabras Jorge Sebastián Martínez, líder del Movimiento Estudiantil por la Paz, expresó su indignación tras el polémico video que circula en redes sociales donde el líder de la iglesia Ríos de Vida tilda de “maricas” a personas que critican su congregación y aparentemente amenaza a un periodista. (Lea: “Y vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia")

Jorge Sebastián, quien estudia Ciencias Políticas en la Universidad Tecnológica de Bolívar, contó que el plantón que realizaron el 5 de octubre de 2016 frente a las instalaciones de la iglesia fue una manifestación ciudadana pacifica convocada a través de Facebook y sin ningún tipo de ideología política.

“La gente que asistió ese día al plantón fue gente que aceptó la invitación a la marcha en Facebook sin ningún tipo de presión y que querían protestar por la desinformación que había en ese momento sobre el proceso de paz, y para esos días el pastor Miguel Arrázola estaba hablando de temas de política”, afirmó.

El joven sostiene que esa noche dos sujetos los amedrantaron y varios carros empezaron a rodear las inmediaciones del parque de Leones donde se encontraban. “Esa noche se hizo primero la marcha del silencio y luego nos fuimos al plantón que había convocado frente a la iglesia Ríos de Vida, en el parque de los Leones. Llevamos pancartas con mensajes como 'Dios es amor’; éramos un grupo de 15 personas de todas las edades y en ningún momento atacamos con palabras obscenas y tampoco criticábamos la iglesia”.

El plantón que duró alrededor de una hora terminó tras las presuntas amenazas de los hombres que decían integrar el cuerpo de seguridad del líder evangélico.

“Nos hostigaron, nos diluyeron, pegamos las pancartas en las aceras y ellos los destruyeron. Al día siguiente nos escribieron por mensajes de WhatsApp que teníamos que pedirle perdón a Dios y que nos arrepintiéramos".

Tras denunciar públicamente el hecho, los jóvenes recibieron el apoyo de la Defensoría del Pueblo. No obstante, Martínez asegura que hasta la fecha todo se ha quedado en investigaciones.