Con la conciencia tranquila porque lo están acusando injustamente. Así manifiesta estar Álvaro De Ávila, el taxista al que ayer el DATT sancionó por negarse a prestar el servicio a una embarazada a punto de dar a luz. Lea aquí: Sancionan a taxista que se negó a llevar a mujer a punto de dar a luz

“Por esas cosas la gente piensa mal de uno, pero en mi caso no hubo mala voluntad, ya tenía un compromiso”.

Un video grabado por el padre del bebé en el que se le ve persiguiendo en una moto al taxista para reprocharle por no querer hacer la carrera, que se regó rápidamente en redes sociales y generó repudio en la ciudadanía, fue la prueba fehaciente que tuvo el organismo de tránsito para hacerle el comparendo al conductor.

“Mi mujer va a parir y te negaste, que no ibas a hacer ese servicio, me dijiste que cogiera otro taxi, voy a hacer que te suspendan la licencia”, se escucha en el video de celular.

“Grabe, grabe lo que quiera, y llame al policía que quiera, te dije que no puedo porque voy a hacer otra vuelta”, replica el taxista en la grabación.

Reprochable

El hecho se presentó en el barrio Torices, el miércoles aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

“Es un hecho indignante, vergonzoso. Vemos que hay una joven que ameritaba atención médica urgente por trabajo de parto, solicita el servicio de un taxi y el conductor de manera irresponsable se niega. Este conductor fue ubicado por nuestros agentes de tránsito, dándose inicio a dos procesos sancionatorios, uno de ellos por negarse a prestar el servicio y otro por no portar en un lugar visible la planilla de tarifas”, sostuvo Edilberto Mendoza, director del DATT.

La otra versión

Para conocer la otra versión Q’hubo se comunicó con el acusado, quien afirmó: “Eso es falso, ahí no había ninguna mujer embarazada. Yo le paré al man porque venía corriendo azarado, yo pensé que lo habían atracado porque esa zona es pesada, pero cuando me dijo para hacer la carrera yo le dije que no podía porque me estaban esperando, porque tenía un compromiso más adelante. Esa es una carrera que yo busco todos los días a esa hora”, dijo.

Sobre el rechazo que ha tenido, aseguró: “me han llamado todos mis amigos y familiares a preguntarme por eso, yo les he dicho que eso no es así, que ahí no había ninguna mujer embarazada, tengo mi conciencia limpia”.

De Ávila agregó que el taxi no es de su propiedad, y que después de haber ido al DATT a conocer la multa, siguió trabajando como de costumbre.

El taxista acusado aseguró que él mismo fue al DATT a dar la cara.

Más de $1 millón

El DATT indicó que la multa por negarse a prestar el servicio, más la multa por no portar la planilla de tarifas en un lugar visible, dan un valor aproximado a un millón quinientos mil pesos. “Invitamos a toda la ciudadanía a que cuando ocurran estos hechos, tomen las evidencias del caso y hagan las denuncias respectivas. Es importante ubicar y sancionar a todos los contraventores que desconocen la adecuada prestación del servicio público”, sostuvo el director.