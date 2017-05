"No hemos considerado cancelar el evento": organizadores de Lal Expo

Los organizadores del Latin America Adult Business Expo (Lal Expo) continúan con el trabajo logístico de este evento que se realizará entre el 10 y 12 de julio próximo, pues aseguraron que no han recibido ninguna notificación ni del centro de convenciones Julio César Turbay Ayala (lugar del congreso) ni de las autoridades locales.

Richard Bedoya, fundador y organizador de Lal Expo, que reúne a profesionales de la industria de la pornografía, dijo a El Universal que no han considerado cancelar el evento y que ordenar su prohibición sería un acto de discriminación y violación del derecho fundamental a la libre expresión por parte de la administración distrital.

Lo anterior lo indicó Bedoya a propósito de las declaraciones del alcalde Manolo Duque quien afirmó, el martes pasado, que dio las instrucciones necesarias para prohibir el Lal Expo, al considerar que atenta contra la moral y las buenas costumbres de la ciudad.

El gobernador Dumek Turbay fue quien alertó a Duque sobre el evento y anotó que no se puede permitir un congreso que “refuerza la imagen de Cartagena como destino de turismo sexual”.

Falta de información

El organizador de Lal Expo manifestó que están dispuestos a tener un acercamiento con las autoridades locales para aclarar de qué se trata el evento.

“Por las afirmaciones que se han hecho en los últimos días consideramos que no tienen la información suficiente para tomar una decisión (...) deben tener claro que el evento no es un show sexual ni se trata de otras manifestaciones que puedan ser inapropiadas sino que es de negocios, de una industria particular, pero no deja de ser sobre negocios”, explicó Bedoya.

El representante de Lal Expo indicó que aunque la mayoría de los 1.200 participantes de la segunda edición que se hace en Cartagena son profesionales en marketing, producción, diseño web, entre otras áreas, están estigmatizados por trabajar para la industria porno.

“Piensan que pasamos vestidos de cuero y que nuestras reuniones son unas orgías, pero no es así, es más, cualquier persona del común que llegue al evento es probable que se lleve una gran decepción porque son charlas y seminarios que podrían resultarles aburridos”, expresó Richard Bedoya.

Aunque el año pasado este evento se realizó sin objeciones por parte de la administración distrital, tuvieron inconvenientes con la contratación de algunos servicios de hospedaje y transporte.

Titulares no ayudaron

Los organizadores consideran que lo que llamó la atención de las autoridades sobre este evento fue la forma en la que algunos medios de comunicación lo promocionaron.

“Algunos titulares se referían a Lal Expo como el festival o la feria porno y aunque sabemos que no fue con mala intención sino, tal vez con el propósito de ganar más lectores, fue eso lo que llamó la atención de los gobernantes, pero estamos dispuestos a tener un acercamiento para aclarar de qué se trata”, puntualizó Bedoya.