"No hemos dejado de atender a la comunidad": ESE

A pesar de que aún no hay fecha exacta para la entrega de los Centros de Atención Primaria (CAP) y Unidades de Atención Permanentes (UPA) intervenidos desde la administración de Dionisio Vélez, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias recalcó que sí están prestando los servicios de salud en los barrios y que, al igual que los ciudadanos, esperan que pronto se terminen las obras para ofrecer una atención óptima.

“La comunidad no está sin los servicios de salud en los barrios, porque cuando se inició la intervención de los puestos de salud se estructuró un plan de contingencia en el que se buscaron unas sedes alternas para atender a los cartageneros y así seguirán funcionando mientras se terminan las obras”, dijo Roque Bossio, gerente de la ESE, en entrevista con El Universal.

En casas y centros comunales

De acuerdo con los datos de esta entidad, durante el año pasado, cuando las obras estuvieron suspendidas, se atendieron 651.648 consultas de medicina general y 281.968 consultas de medicina general urgente en esas sedes alternas.

La ESE detalló que los centros de salud de Canapote, Daniel Lamaitre y El Socorro funcionan en viviendas que fueron adecuadas para prestar los servicios mientras que las sedes habituales están totalmente demolidas y su entrega es incierta.

En las mismas condiciones que los anteriores (funcionando en casas adecuadas y con entrega incierta) están los puestos de salud de los corregimientos de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Caño de Loro, Punta Arena, Bocachica y Puerto Rey.

Los habitantes de Arroyo de las Canoas y Punta Canoa reciben los servicios médicos en los centros comunales, mientras que los de El Pozón son atendidos en unos contenedores instalados en el parqueadero del UPA del barrio.

El Líbano no se incluyó en el plan de contingencia, por lo que no cuenta con sede alterna y aunque las obras están en un 90% tampoco tienen fecha de entrega definida.

Precisamente por esta situación, los vecinos de El Líbano, que deben ir a los puestos de salud de otros barrios, anunciaron en días pasados que a finales de este mes harán un velorio simbólico al lugar por el que ninguna autoridad les responde.

Buscan mejorar la atención

Bossio no se arriesgó a hablar sobre porqué no están listos los centros de salud, argumentando que las obras no le competen a la entidad que lidera y que estos los deben recibir listos y dotados por parte del Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis).

El funcionario indicó que la Administración Distrital está comprometida con la pronta entrega de las obras y que “lo importante es que no hemos dejado de atender a la comunidad. Lo que queremos con los nuevos puestos de salud es que la gente se sienta satisfecha porque están muy amplios y renovados por lo que los pacientes se van a sentir mejor atendidos”.

Además, el gerente de la ESE señaló que como parte de los compromisos de su gestión, está implementando una estrategia de sensibilización con los empleados para que ofrezcan una atención más ‘humanizada’ a los cartageneros. Lo anterior acompañado del pago puntual de los salarios, para resolver el inconveniente de mesadas atrasadas que denuncian los trabajadores año tras año.

La ESE también planea llevar los servicios de atención primaria a las instituciones educativas, hogares de paso y centros de vida.

Apoyo policial y educación de la comunidad

Respecto a los reiterados ataques a la misión médica en algunos CAP y UPA de la ciudad, Roque Bossio destacó que busca articular con la Secretaría del Interior y la Policía Metropolitana de Cartagena una iniciativa que permita más presencia policial en los centros de salud, sobre todo durante los fines de semana, que es cuando, por lo general, se presentan los ataques.

“Estamos ideando la forma de involucrar a la comunidad en el tema de la agresión a la misión médica, se debe crear consciencia de que los centros de salud son para atender a la población y tenemos que cuidarlos; si por alguna razón atacan a nuestros médicos y toca cerrarlos, la comunidad será la más perjudicada porque no va a tener adónde ir en caso de una emergencia”, puntualizó Bossio.