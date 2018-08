No hubo emergencias por lluvias de esta madrugada: Bomberos

Fuertes ráfagas de viento y lluvia azotaron desde la 1:00 de la madrugada de este miércoles a Cartagena.

El evento no generó emergencias según reportó el Cuerpo de Bomberos, que a las 7:00 de la mañana no había recibido llamado alguno de la comunidad para informar cualquier eventualuidad lamentable. Solo la caída de un parasol en la terraza de una vivienda en Crespo atendió el organismo de socorro durante la lluvia. No hubo personas atrapadas, como inicialmente se había dicho a través de redes sociales, ni heridos.

LlUVIAS NORMALES

El Jefe de Ocenaografía del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), capitán Julio Monroy, explicó que pese a las fuertes brisas que acompañaron las horas de lluvia, el evento es considerado normal en esta segunda temporada de lluvias del año.

"Estamos viviendo condiciones normales que no deben tener consecuencias graves. Todo se debe a la época del año", afirmó el oficial.

Monroy explicó que durante este mes vamos a tener lluvias esporádicas y que el grado de afectación en cada ciudad ya dependerá de la capacidad de respuesta de los órganismos de socorro y de las condiciones físicas en cuánto a calles y desagües pluviales.

Los eventos pueden durar entre uno o dos días y luego pasar varios días secos antes de que se produzca el próximo.

"Por esta época del año, las ondas del este que vienen de África y atraviesan el Atlántico hasta llegar al Caribe son espaciadas y generan inestabilidades atmósféricas. No estamos viviendo fenómenos especiales; de hecho las proyecciones de huracanes para este 2018 son moderadas, pueden presentarse fuertes vientos, pero no hay, hasta el momento, expectativas de grandes eventos", expresó el capitán Monroy.

Durante el día de hoy se espera que haya lluvias aisladas en el Caribe colombiano, pero en general se espera que vayas disminuyendo con el correr de las horas.