"No nos temblará la mano para expulsar a un operador turístico": Wong

Este sábado 30 de junio se realizó oficialmente el lanzamiento de la temporada turística mitad de año que se extenderá hasta el 7 de agosto, y en el que se espera recibir cerca de 300 mil turistas y unos 17 mil cruceristas.

El acto protocalorario, realizado en las playas de Bocagrande, contó con la presencia de la alcaldesa encargada, Yolanda Wong, y distintas autoridades civiles, militares, ambientales y de tránsito.

En el evento, la mandataria de los cartageneros sostuvo que no permitirá que la imagen de la ciudad se continue afectando debido a los abusos a los turistas ocurridos en los últimos días. “Derrotaremos a aquellos indelicados que con sus hechos han afectado la imagen de la industria. No lo vamos a permitir. No vamos a matar ‘la gallina de los huevos de oro'", indicó.

Pues este sector genera 150 mil puestos de trabajo, representa el 4.6 del PIB de Bolívar y es un renglón importante en la economía local y nacional,

Wong agregó que si es necesario se quitará la licencia a los operadores turísticos para que no continúen funcionando.

“Hoy tienen la gran oportunidad de fortalecer el destino o de no volver a ser operadores turísticos, porque en esta temporada no nos va a temblar la mano, junto al General (comandante de la Policía), para expulsar del territorio, donde tengamos que hacerlo, y que no presten más sus servicios de operación turística e, incluso, retirar la confianza legítima de aquellos que no estén dentro de la posibilidad de prestar un buen servicio turístico”, manifestó.

Medidas

Para esta temporada vacacional se tomaron medidas especiales que incluyen un plan de contingencia en movilidad, atención pre hospitalaria, servicios públicos, oferta turística y seguridad y un grupo elite para el control de precios.

Se trata de mostrar a los turistas y nativos una ciudad amable, con escenarios naturales que encantan por su belleza y su magia y que la potencializan como una de las más visitadas en el mundo, lo que obliga al Distrito a que el turista se sienta como en casa.

Movilidad

Para mejorar la movilidad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, tiene disponible una capacidad operativa de 45 unidades, que cubrirán los sectores especiales que requieren mayor atención en esta temporada vacacional.

Se dispone de agentes desde el Castillo de San Felipe, Centro, Bocagrande y Castillogrande, y en la Plaza de la Aduana, el equipo de Educación Vial, hará campañas informativas entre turistas y nativos para socializar los diferentes cierres de calles que rigen en la ciudad y se harán controles básicos de pico y placa, alcoholemia, circulación de chivas y de coches, y todo lo que impacte la temporada turística.

Con el apoyo de la Policía se harán controles para el no parqueo en la playa y disuadir a las personas que no quieran cumplir la medida.

Por su parte, la gerente de Espacio Público y Movilidad, Luzmila Pertuz, manifestó que unos 80 funcionarios de su dependencia estarán disponibles haciendo control en toda la zona turística.

Salud

El dispositivo de los salvavidas para esta temporada contempla la cobertura en los 22 kilómetros de playa con cerca de los 70 miembros de esta dependencia que se encargarán de preservar la vida de los bañistas.

“En esta temporada, donde se tiene previsto el aumento de la cantidad de bañistas en las playas, tendremos un trabajo al cien por ciento, para garantizar la seguridad en las playas. En zona insular habrá presencia en Punta Canoa, Manzanillo del Mar y La Boquilla; y la zona insular, en Bocachica e Isla Fuerte y los puestos en Marbella, Bocagrande y Castillogrande, explica Víctor Arango, director de Distriseguridad.

También recuerda el funcionario a los nativos y turistas, que el baño de mar en las playas de Crespo está prohibido, y que pese a los avisos que anuncian la restricción, la utilizan.

La novedad de este año es que el cuerpo de salvavidas tiene un nuevo uniforme con avisos en español e inglés para que los turistas los identifiquen de una mejor forma.

Para esta temporada estarán al servicio de los cartageneros y turistas, unos 40 funcionarios que estarán ubicados en los cuatro módulos de atención prehospitalaria que funcionarán en Bocagrande. También habrá uno en Playa Blanca y uno más en la Zona Norte de Cartagena.

Seguridad

La administración Distrital sostuvo que todo el esquema de seguridad está activado para esta temporada vacacional. Policía, Armada Nacional y demás entidades, estarán trabajando por aire, mar y tierra para evitar alteraciones de orden público.

La alcaldesa sostuvo que se desarrollarán caravanas de seguridad en los barrios y recordó que se activó el grupo Élite que desarrolla actividades en las calle del Centro Histórico y en las playas de Bocagrande, La Boquilla, Manzanillo y Playa Blanca.

Este grupo permanecerá activo hasta tanto haya normalidad o una cultura frente a los operadores nativos que se extralimitan en los precios de los servicios prestados.

Cabe recordar, que se tiene un listado de precios oficiales y se trabajará en la terminal de transporte y el aeropuerto en campañas con el fin de afianzar en los turistas que lleguen a los operadores legales.