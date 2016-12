No permita que los niños tomen bebidas alcohólicas

Porque algún familiar dejó olvidada una botella con licor en el piso o porque lo mandaron a comprar cervezas a la tienda y de camino decidió probarlas, muchos niños y niñas de Cartagena consumen bebidas embriagantes “accidentalmente” durante las festividades de fin de año.

Así lo aseguró la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Adriana Meza Yepes, quien recalcó que “queremos hacer un llamado especial a todos los padres y cuidadores para que eviten el consumo de alcohol en niños. Su organismo y su hígado no están preparados para consumir licor, entonces hay que cuidarlos, estar pendientes, no dejar botellas en el piso, no mandarlos a comprar licor y mucho menos permitir que personas en medio del folclor de la fiesta se lo den a probar”.

“Con mucha más razón -resaltó la funcionaria- si no tienen en cuenta que puede ser un licor adulterado, que puede producir consecuencias graves como la ceguera. Tenemos que evitar daños hepáticos, daños renales y accidentes, porque queremos que los niños de Cartagena sean sanos”.

Quienes observen niños tomando bebidas embriagantes por incitación de otra persona o por accidente, pueden denunciar el caso a la línea 125, que presta servicio las 24 horas. Allí también puede ser denunciado cualquier caso de intoxicación por consumo de licor.

Meza Yepes dijo que recibido el denuncio, “inmediatamente nuestro grupo de Vigilancia Epidemiológica se va a trasladar al sitio y si el caso lo amerita será trasladado a la Policía de Infancia y Adolescencia”.

Añadió que “cuando se comprueba que a los niños se les dio licor intencionalmente, los responsables pueden ser sancionados. Estas sanciones van desde multas hasta privación de la libertad”.

CERO PÓLVORA

La directora del Dadis destacó que a la fecha no ha sido registrado ningún caso de menores de edad lesionados por manipular pólvora.

“Tuvimos una prueba de fuego los días 7 y 8, en los que no tuvimos reporte de lesionados por artefactos explosivos. Queremos que 24, 25, 31 y 1, en Cartagena se mantengan esas cifras alentadoras”.

Meza advirtió que “a veces son quemaduras leves, pero pueden haber mutilaciones de las manos, pies o accidentes con los ojos que luego vamos a lamentar los adultos por no haber cuidado a los niños”.

La línea 125 también está habilitada para atender casos de este tipo.