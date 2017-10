"No queremos más muertos": Con plantón líderes comunales exigen seguridad

Por sentirse desprotegidos y en riesgo, este jueves los más de 300 líderes comunales que tiene Cartagena realizaron un plantón a las 4 de la tarde en la Plaza de la Paz, en el Centro Histórico, un acto que han denominado ‘Cartagena está de luto'. (Lea aquí: Indignación por muerte de líder comunal)

Los dirigentes alzan sus voces en rechazo del asesinato de Jorge Luis García, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector 3 de Junio, aledaño a Henequén y Nelson Mandela, el pasado jueves, y además exigirle al Distrito protección para que como dirigente de los diferentes barrios puedan realizar su trabajo sin ningún problema.

"El plantón es el dolor y el luto que nos embarga por la muerte del compañero Jorge y la indignación que sentimos porque estamos desprotegidos por el Gobierno y a merced de la delincuencia común. Nosotros nos vemos sometidos a estas barbaries por estar desempeñando nuestras labores sociales", manifestó Ariel Beltrán Arroyo, Presidente Federación Distrital de Acción Comunal en Cartagena y líder del barrio La Victoria.

El líder agregó que exigen garantías para resguardar su vida y la de sus seres queridos, sino se tomarán otras medidas.

"Este jueves los presidentes de la JAC presentaremos nuestras renuncia de forma simbólica a la alcaldía mayor de Cartagena para expresar nuestra preocupación por las amenazas que han sufrido 10 líderes comunales tras realizar sus labores de denuncia de actos ilícitos, pero si no nos garantizan el derecho a la vida, tocará abandonar a las comunidades", añadió.

Los dirigentes esperan que de hoy a un mes se tengan pistas claras del crimen de García, sino es así, renunciarán irrevocablemente.(Lea aquí: Renuncian todas las JAC de Cartagena por falta de seguridad)

"Estamos dando un ultimátum porque no queremos que sea un crimen más que queda en la impunidad y estos actos sigan sucediendo. Pensamos que si antes de las Fiestas de Noviembre no tienen datos concretos, luego de estas festividades tomaremos cartas en el asunto. Es muy vergonzoso, que si se le pierde la cámara a Pirry, encuentren el aparato y al delincuente, pero si es un humano y líder comunal no se investiga cómo se debe", indicó Ariel Beltrán.

En el plantón de esta tarde estarán todas las JAC, la Federación Comunal Distrital, las tres Asojac de Cartagena y los gremios sindicales como aliados estratégicos, quienes vestidos de negro y usando tapabocas, lanzarán un mensaje simbólico.

Actualmente en Cartagena hay 314 juntas de Acción Comunal; hay 10 líderes que han sido amenazados, a otros los han intimidado quemando sus casas, y según el registro que ellos tienen en los últimos siete años han sido asesinados más de cinco líderes .

En cuanto a la manifestación, el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, afirmó que son ejercicios de la democracia y que la admistración distrital está en la mejor disposición de brindar mecanismos sensatos de seguridad no solo a los líderes, sino a todos los cartageneros.

Los hechos

Jorge García Berrio se encontraba en su residencia del sector del barrio Henequén en la tarde del 5 de octubre, cuando dos hombres llegaron a su casa, entraron a la sala y conversaron unos minutos con él, después le propinaron cuatro disparos y emprendieron la huida a pie.

(Lea aquí: El último adiós al líder comunal asesinado)

Un grupo de vecinos intentó trasladar a García a un centro médico, pero era demasiado tarde, ya había fallecido.

¿Cómo van las investigaciones?

El secretario del Interior, Fernando Niño, indicó que un consejo extraordinario de seguridad realizado el 8 de octubre, se les exigió a las autoridades policivas y judiciales dar con la pronta captura de los sujetos que le arrebataron la vida a García Berrio para que dicho crimen no quede en la impunidad.

(Lea aquí: Alcalde (e) afirma que en los próximos días habrá capturas por líder asesinado)

"Se esta adelantando el proceso, el CTI de la Fiscalía y la Policía están trabajando para dar con los responsables, pero tenemos que recaudar toda las evidencias y todo el material probatorio. Hasta el momento tenemos una hipótesis fuerte", precisó Fernando Niño.

El funcionario agregó que en dicha reunión también se acordó con los representantes de las Jac que las autoridades les brindará la seguridad y el acompañamiento necesario.

"A la Policía se le entregó el listado completo de nombre y teléfono de los presidentes de la Junta de Acción Comunal de cada barrio, para que ellos tengan comunicación directa con estos. Con la Fiscalía se revisarán todas las denuncias que tengan por amenazas, se le brindará atención oportuna al caso y los que requieran estudios de seguridad se remitirán a la Unidad Nacional de Protección, para que ellos diagnostiquen que esquema de seguridad necesita cada líder", sostuvo Niño.

Por su parte, Londoño Zurek agregó que el caso del activista recién asesinado va bastante adelantado y en los próximos días habrán capturas.