Cerca de 30 vigilantes de los colegios oficiales de Cartagena, afiliados al sindicato Suntrasevieacol, protestaron ayer en la mañana en los bajos de la Alcaldía, asegurando que no quieren más despidos masivos.

Esto, a raíz de las declaraciones entregadas en días pasados por el secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, quien señaló que la vigilancia, la alimentación y el transporte escolar son algunos contratos que se reformarían el próximo año para reducir gastos y tener más recursos disponibles para invertir en otras áreas.

“Le estamos reclamando a la administración porque no queremos una masacre laboral. Todos los años hacen lo mismo recortando el presupuesto y los más afectados somos los vigilantes. Por eso estamos organizados y vamos a luchar por nuestros derechos. El año pasado dejaron sin trabajo a más de 500 compañeros, no queremos que en 2018 se repita la historia”, sostuvo el presidente del sindicato, John Narváez.

Según los protestantes, son 1.200 vigilantes los que velan por la seguridad de más de 125 colegios públicos. Todos, contratados por la empresa Oncor Ltda., están con mucha incertidumbre por no saber qué va a pasar el próximo año con sus empleos. “Nadie está de acuerdo con el recorte que anunciaron, por eso estamos en el plantón, por eso estamos en pie de lucha. Lo último que nos dieron fue una prórroga hasta el 1 de noviembre, no queremos que ningún vigilante en diciembre esté sin trabajo”, añadió Hernán González, de 60 años y quien presta sus servicios en el colegio Marco Fidel Suárez del barrio Santa María.

El Sudeb también se pronunció

El Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb) también rechazó las declaraciones del secretario Hernández, sobre todo por el anuncio del recorte en la alimentación escolar.

“En muy poco tiempo Hernández ha demostrado que no tiene la experiencia para dirigir la maltratada educación distrital (...) va a recortar los ya recortados dineros que, según su propia denuncia, están en déficit. Se nota que el doctor no hace mercado y solo se transporta en carros oficiales porque no paga gasolina”, dijo Medardo Hernández, presidente del Sudeb.