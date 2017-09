No se deje engañar: Espacio Público no entrega carnets a vendedores ambulantes

Ni los vendedores ambulantes con confianza legítima se salvan de ser amonestados en el caso de infringir el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

Así lo aseguró Iván Castro, gerente de Espacio Público, quien explicó que en el Centro Histórico son 615 los vendedores que tienen certificado de confianza legítima y que esto implica que deben ser más rigurosos en el manejo de sus negocios informales.

“Estamos iniciando los procedimientos con la Policía Metropolitana y el objetivo es que se interpongan comparendos a vendedores informales nuevos que pretendan establecerse en el Centro y también a los de confianza legítima que quieran infringir la ley, lo que incluye que tengan cocinas estacionarias en la calle, que usen carbón, cilindros de gas, que sus negocios no cumplan con las dimensiones establecidas, entre otras faltas”, dijo el funcionario.

No se deje engañar

Otra de las grandes preocupaciones es que algunos vendedores ambulantes aseguran tener un carnet avalado por la Gerencia del Espacio Público para que puedan laborar en el Centro Histórico, lo cual desde esta dependencia desmienten.

“Por parte de la Gerencia de Espacio Público no hay un proceso de carnetización. Ese no es un proceso que hemos hecho, que no estamos aplicando y que mucho menos contemplamos. Hasta el momento lo que sí hemos manejado son los certificados de legítima confianza”, explicó Castro.

El funcionario invitó a todos los cartageneros a denunciar los casos de vendedores con carnets falso. Pueden hacerlo en los CAI de Policía, en la Gerencia de Espacio Público, Fiscalía General de la Nación u otros entes.