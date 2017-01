No se ha erradicado el caracol africano: EPA

Las alarmas sobre la presencia del caracol gigante africano se encendieron a principios del mes de octubre de 2016 cuando el Establecimiento Público Ambiental (EPA) confirmó la presencia de este molusco en la ciudad.

En su momento, María Angélica García Turbay, directora del EPA informó que tras las campañas previas que se hicieron para que la comunidad pudiera estar en alerta ante la presencia de este peligroso animal, vecinos de la urbanización Las Gavias llamaron a la institución ambiental y se hallaron cerca de 400 especies.

De ahí en adelante se generó la alarma, pues el caracol tiene algunos parásitos y bacterias causantes de infecciones que, en caso de contacto con este animal, pueden producir desde enfermedades respiratorias y digestivas, hasta neurológicas como la meningitis. Incluso, el caracol africano puede destruir ecosistemas completos y hectáreas de cultivos y lo que es peor aún, podría llegar a producir la muerte de humanos y animales domésticos.

Por ello, desde distintos barrios de Cartagena el EPA recibió múltiples llamadas de ciudadanos preocupados por la “invasión” del peligroso molusco.

Los controles

Fue así como un equipo especializado comenzó a atender el llamado y fue confirmando la presencia del caracol en barrios como San Fernando, Bocagrande, Castillogrande, El Recreo, Los Abetos, Chipre, Cavipetrol, Urbanización Toscana, Bruselas, Manga, entre otros, y hasta en un centro comercial.

No obstante, García Turbay explicó a El Universal que para finales de noviembre las llamadas disminuyeron considerablemente. “Desde que confirmamos la presencia del caracol, hasta finales de noviembre recibimos tres o cuatro llamadas diarias, pero no en todo los casos se confirmaba la presencia del caracol. Ya para finales de 2016 estas disminuyeron. Sabemos que no se ha erradicado esta problemática, pero sí hay que controlarlo”, aseguró la funcionaria, quien confirmó que se recolectaron 1260 caracoles africanos.

Así mismo – aseguró- que en lo que va corrido del 2017 no se han reportado casos ni se han recibido llamadas de posibles sospechas. “La gente ya ha ido reconociendo cual es el caracol africano y cual es el nativo”.

Además de hacer algunas recomendaciones, la directora del EPA, le pidió a la comunidad no bajar la guardia y ante la posibilidad de que puedan observar una especie de este molusco llamar a la autoridad ambiental.

“Tratemos de comprar tierra negra (para la siembra) y plantas en viveros que sean muy confiables, porque muchas veces vienen en plantas que se traen de otros lugares y eso llega a nuestros jardines. De la misma manera, se deben hacer revisiones periódicas a los jardines y en caso de encontrar un caracol africano dar aviso al EPA. Lo importante es que no entren en contacto con el animal, lo mejor es utilizar guantes de goma y no los quirúrgicos para que le puedan aplicar sal para deshidratarlo. Lo importante es que siga las recomendaciones”, puntualizó.

EL DATO

Se hicieron 29 visitas en diferentes sectores de la ciudad: en 15 sectores o bario de la ciudad se encontró presencia de caracol africano; en 10 sectores o barrios se encontró la presencia caracol nativo y en 4 sectores o barrios no se evidenció presencia de ninguna especie de caracol. Todo esto atendiendo el llamado de la comunidad.