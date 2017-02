"No se planean cortes de energía concertados en Bolívar": Electricaribe

Pese a que en diciembre pasado, el superintendente de Servicios Públicos José Miguel Mendoza dijo en entrevista con El Universal que Electricaribe “daba buena señales de vida” y que tenían dinero para comprar energía, Javier Lastra Fuscaldo, agente especial de la intervención a la empresa, indicó que podrían haber cortes concertados, debido al estado financiero de la compañía.

Sin embargo, el esquema de cortes de energía que se estaría estructurando aún no incluye a Bolívar, según lo informado por un vocero de Electricaribe en el departamento.

La medida se aplicaría en los sectores denominados por la empresa como subnormales y donde no se registra el pago del consumo ni la cartera en mora.

No confían en Electricaribe

Aunque la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los usuarios siguen sin confiar en ella, de acuerdo con una encuesta presentada este mes por la Federación Nacional de Comerciantes.

El sondeo arrojó que el 64,8% mantienen inalterada su confianza después de la intervención; el 8,3% ha mejorado y para el 20,7% ha desmejorado.

“Las cifras no son halagüeñas en este aspecto, si tenemos en cuenta que la empresa, antes de la intervención, no estaba precisamente muy bien apreciada por los usuarios, pero el balance de respuestas indica que la percepción negativa es mayor entre los usuarios no empresariales”, dijo Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar cuando se presentaron los resultados del estudio.

La encuesta también señaló que el 48,6% de los encuestados no empresariales dijeron que en el primer mes del año tuvo entre una y tres suspensiones del servicio, el 14,5% tuvo interrupciones entre 4 y 6 veces y 5,1% entre 7 y 10 veces.

Por otra parte, la mayoría de las empresas indicó que tuvo entre una y tres interrupciones (30,4%). De estos, el 31% aseguró que el tiempo sin energía no ha superado una hora y el 42,9% que son mayores a una hora llegando inclusive a 4 y 5 horas sin servicio.