"No soy el único lugar que cierra después de 4 a.m.": dueño de Space Club

Luego de que ElUniversal.com.co diera a conocer que el establecimiento Space Club Cartagena, en la calle del Porvenir, en el Centro Histórico, funcionaba hasta las 6 de la mañana, pese a que la normativa indica que el horario de cierre de estos establecimientos es a las 4 a.m., se desató toda una polémica. (Lea aquí: Discoteca en el Centro Histórico cierra a las 6 am por permiso de la Alcaldía)

Primero se dio a conocer un documento en el que supuestamente el alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, le habría otorgado hasta el 16 de septiembre la ampliación del horario, luego la alcadesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong, afirmó que el permiso habría sido falsificado, pues no aparece en el sistema de permisos del Distrito y actualmente no hay ningún establecimiento que cuente con extensión del horario.

Ante esto, Luis Ibarra, dueño y representante del Space Club Cartagena, salió al paso de las acusaciones y aclaró este miércoles las dudas en relación al horario de su establecimiento de comercio.

Ibarra contó a este medio que si bien es cierto en ocasiones ha cerrado después del horario permitido, los operativos y señalamientos son una persecución contra su negocio, pues afirma que son muchos los clubes que también funcionan hasta las 6 de la mañana en el Centro Histórico.

"Yo no sé que es lo que está pasando con mi club y cual es la persecución que hay, yo tengo todos los papeles en regla. No me parece justo que a nosotros, que solo hemos sido sellados en una ocasión, nos obliguen a cerrar a las 4 de la mañana, pero a la vuelta, en la calle de El Tablón, hay otro club que está abierto, y no es solo ese, incluso otros que han tenido problemas de prostitución y drogas", expresó Ibarra.

Para demostrar que lo que dice es cierto, Ibarra grabó un video, que proporcionó a este medio, en el cual se observa que el club Electra está abierto al público siendo aproximadamente las cinco de la mañana.

"Que sea para todos"

Luis Ibarra afirmó que reconoce que su negocio ha trabajado hasta las 6 de la mañana, pero pide a la alcaldesa Yolanda Wong, con quien aseguró estudió, que los controles sean iguales para todos.

"Yo reconozco que sí nos hemos pasado del horario permitido en algunas ocasiones, porque es que la situación está dura y por ello me he debido pasar, pero yo lo que quiero es que no haya injusticia, si aquí todos los negocios cerraran a las 4 de la mañana no hay ningún problema, yo cierro, pero ¿Cómo es posible que yo debo cerrar y otros clubes no?", cuestionó.

El dueño de Space agregó que cuenta con todos los documentos para su funcionamiento y asegura que la música del establecimiento no afecta a residentes y huéspedes de hoteles en la calle del Porvenir, porque el lugar está insonorizado y el EPA ha certificado en distintas ocasiones que trabaja bajo los niveles permitidos de ruido en la ciudad. Argumentó que el escándalo es más bien por la cantidad de taxis que se parquean en esa vía y comienzan a pitar en horas de la madrugada.

Sobre el documento

Al preguntarle al dueño de Space sobre el presunto permiso de extensión de horario que el alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, le habría otorgado hasta el 16 de septiembre, este afirmó que no sabe de donde salió.

"Mi última extensión de horario autorizada por el señor Carlos Mieles, fue hasta el día 24 de julio, esa carta que está circulando no se donde salió, no sé quien la proporcionó, nosotros no fuimos. Aquí en nuestra oficina no reposa nada de eso", dijo Ibarra.

Por su parte, Yolanda Wong manifestó que el alcalde de la Localidad 1 ya interpuso ante la Fiscalía seccional Cartagena una denuncia penal por falsificación de documento público, de igual manera emitió una carta al general Luis Humberto Poveda, comandante de Policía Metropolitana de Cartagena, en la cual asegura que Space Club Cartagena no cuenta con extensión de horario.

