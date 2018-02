“No tengo ningún negocio con los Quiroz para desacreditar a la UdeC”: Rocha

La audiencia de imputación de cargos contra los cinco miembros del denominado clan Quiroz, capturados el 2 de febrero en la primera fase de la operación ‘Castillos de Arena’ de la Fiscalía, puso sobre la mesa el nombre de Jorge Rocha, uno de los ingenieros estructuralistas más respetados de Cartagena. (Lea aquí: Los Quiroz habrían planeado desacreditar estudios de la UdeC)

La Fiscalía, en medio de la audiencia, reveló un supuesto plan para desacreditar los estudios realizados por la Universidad de Cartagena a los edificios construidos por esta familia, usados por la mismo ente acusador para solicitarle a la Alcaldía de Cartagena su desalojo inmediato. En este plan, supuestamente, estaría vinculado el ingeniero Rocha, quien ha sido uno de los críticos más fuertes del informe presentado.

Luego de que se conociera la existencia de este material, El Universal se comunicó con el ingeniero para conocer su postura frente al tema. Rocha negó cualquier relación con los Quiroz, y manifestó que desconocía los intereses ocultos para relacionarlo con este clan y defender a los informes presentados por la universidad.

“Quién sabe qué hay detrás de todo esto. Yo no critiqué el informe de la Universidad de Cartagena solo porque sí. La discusión la he dado desde el punto de vista técnico. No tengo ninguna pelea con la institución o los ingenieros que hicieron el estudio. No tengo contacto con los Quiroz, no los conozco, no he negociado nunca con ellos y no los estoy defendiendo porque no soy abogado para hacerlo”, señaló Rocha.

El estructuralista se mantuvo en su posición, e indicó que hubo algunas inconsistencias en el informe, principalmente por el trabajo de campo que se hizo en los edificios. “Como pieza académica es muy importante, pero tiene algunos errores y eso ya se debatió en su momento y la Sociedad de Ingenieros de Bolívar llegó a un consenso con la UdeC”, finalizó.