“No tengo notificación de ninguna auditoría al Fondo de Pensiones”: Alcalde (e)

Con sorpresa reaccionó este martes el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, tras conocer sobre una auditoria especial que la Contraloría Distrital estaría alistando contra el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito, por el presunto pago irregular de 4 mil millones de pesos.

Según se conoció, el entramado de supuestas irregularidades en este fondo es investigado por este órgano de control que además recibió el apoyo de la Procuraduría y la Fiscalía pues ya se tendrían los nombres de los funcionarios que habrían otorgado dichos pagos.

Aunque el mandatario se mostró sorprendido, sostuvo que desde su posesión ha solicitado el acompañamiento de los entes de control.

“No tengo notificación de ninguna auditoría que se quiera hacer en cualquier dependencia del Distrito. La que se quiera hacer, la Alcaldía está con las puertas abiertas. No he recibido ninguna queja del señor contralor, y aquí están las puertas abiertas para que investiguen lo que consideren pertinente”.

Pereira añadió que desconoce un posible proceso sancionatorio en su contra y que “no se ha ordenado ningún pago en el Fondo de Pensiones”.

Wong se pronuncia

Por su parte, la exalcaldesa Yolanda Wong rechazó que durante su administración se efectuaran pagos en el Fondo de Pensiones. “En mi administración no se pagó. A mí me notificaron de una auditoría integral y que cada funcionario debía dar una información. Jamás me informó el contralor que el gerente del Fondo no estaba entregando la información”, dijo.

La exalcaldesa añadió que “mañana (hoy) le pasaré (al contralor Distrital) un derecho de petición para que me notifique de los actos de obstrucción para que no se diera la auditoría. Porque desconozco este proceso sancionatorio”, puntualizó.

