"No tomamos la justicia por nuestras manos": taxistas

A los taxistas de Cartagena no les afectan los comentarios negativos en su contra, publicados por ciudadanos en las redes sociales, pues consideran que estos y la iniciativa del Día sin taxi hacen parte de una estrategia de desprestigio, fraguada por los conductores de Uber, a quienes consideran su competencia directa y desleal.

“Esos comentarios no necesariamente reflejan el sentir de los cartageneros sino que están relacionados con los intereses de los propietarios de carros particulares que se de dedican a Uber, que quieren tergiversar los hechos. Pero esas iniciativas no nos afectan sino que nos fortalecen”, explicó Félix Barrios, secretario del Sindicato de Taxistas de Cartagena.

Barrios resaltó que los incidentes, registrados en días pasados, en los que los taxis acorralaron a vehículos particulares no tienen nada que ver con la iniciativa: “no avalamos los actos de violencia y los compañeros que proceden de esa forma deberán responder por ello, pero no nos tomamos la justicia por nuestra propia mano”.

Recordemos que el domingo y lunes pasado, dos carros particulares fueron perseguidos y encerrados por taxistas, quienes acusaron a los conductores de prestar servicio público sin autorización. Uno de los afectados resultó ser el concejal de Turbaco, Aníbal Moreno. El DATT indicó que los taxistas involucrados fueron sancionados.

De acuerdo con el secretario del Sindicato de Taxistas, la iniciativa de frenar Uber en Cartagena va por buen camino y siguen haciendo seguimiento a vehículos, sin acorrararlos en la vía, según aseguran.

“Pedimos a las autoridades unas mesas de trabajo con el Alcalde y el Director del DATT para que nos digan cuáles son los compromisos serios de la Administración con nuestro gremio”, dijo Félix Barrios.

Fernando Niño, secretario del Interior del Distrito, señaló que planea una reunión con los taxistas, pero esta no ha podido ser concertada pues el gremio está dividido y solicitan reuniones por aparte.

“El mensaje que le llevaremos a los taxistas en el encuentro es que seguiremos haciendo los controles contra el transporte ilegal, pero no permitiremos actos violentos y llevaremos ante la justicia a los involucrados. En caso de que quieran hacer protestas pacíficas deben indicar el lugar y los participantes”, señaló el funcionario.

Niño recordó que el secuestro, incitación a la violencia y concierto para delinquir son algunos delitos por lo que podrían procesar a los participantes del “bloque de búsqueda” contra Uber, en caso de que intercepten a otros conductores.

Víctimas de persecución

Rafael López*, taxista desde hace 18 años, manifestó que no está de acuerdo con la posición de sus compañeros que acuden a las vías de hecho para combatir el transporte ilegal, pero considera injusto que no se controle con rigor el transporte no autorizado. “Contra los taxistas las autoridades sí ejercen controles excesivos, porque fuera de los retenes ordinarios, los policías se toman el derecho de estacionar las motos en cualquier lugar para solicitar documentos, convirtiéndose esto en una autentica cacería y con el fin de imponer una sanción o, lo que ocurre en la mayoría de los casos, obtener una dádiva monetaria, para no aplicar la multa”.

El taxista considera que el Día sin taxi que están proponiendo algunos ciudadanos, a través de la redes sociales, no sería viable porque las otras alternativas de movilidad en la ciudad son insuficientes, sobre todo sin coincide con el Viernes sin moto, como es el caso.

(*) nombre cambiado a petición de la fuente.

Proyecto de ley para legalizar Uber

En el Congreso se radicó el proyecto de Ley número 198 para legalizar la plataforma Uber, con más de 3 millones de firmas, que será discutido en marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias de este órgano, según lo informado por el representante a la Cámara, Carlos Guevara del partido MIRA.

“Este proyecto tendrá garantías para su discusión y va a tener audiencias públicas regionales para entender la realidad de este problema en el país. También está vigente un proyecto para mejorar el servicio de taxis (número 069) que incluye medidas para profesionalizar a los taxistas y una plataforma única en la que puedan ser evaluados”, explicó Guevara en un audio enviado a los representantes de la Mesa Nacional de Taxistas.

En diciembre pasado, la Superintendencia de Puertos y Transporte impuso a Uber una sanción, en primera instancia, de $344 millones por insistir en la promoción de anuncios publicitarios de servicios no autorizados en Colombia y en contra de la prohibición del Gobierno, que en meses atrás le ordenó cesar sus propagandas a través de medios masivos.

Aún no se ha logrado concertar una reunión entre los taxistas y las autoridades pues, según el Secretario del Interior, algunos grupos de taxistas quieren encuentros por separado.