"No vamos a abandonar la Villa Olímpica": Policía

El señor Luis Eduardo Díaz, uno de los que diariamente debe acudir a los escenarios deportivos de la Villa Olímpica, alabó el regreso del CAI de la Policía Nacional al sector.

Él, como muchas otras personas, entre deportistas, estudiantes, dirigentes deportivos, entre otros, fueron abordados ayer por miembros de la fuerza pública que estarán de manera permanente y que con volantes explicaban cómo llamar a la Policía y entregaban recomendaciones para evitar ser víctima de los ladrones.

“Era necesario. Excelente noticia que permanezcan aquí, por la seguridad de todos; de seguro que todo mejorará aquí porque los atracos eran muy frecuentes”, dijo Díaz.

Otro de los que se mostró complacido con el acompañamiento de los uniformados fue Luis Quintana, quien reside en el sector y aseguró que “se ven muchos jóvenes fumando vicio en las afueras de los estadios y cerca en el sector donde vivo. Casualmente nosotros hicimos una marcha exigiendo más seguridad y qué bien que la Policía nos esté colaborando”, indicó.

Emiro Rivas, otro de los residentes de la zona, pidió a la Policía “no abandonar el sector, pues su presencia da garantías para todos. En horas de la tarde se presentan muchos robos, pero me parece muy bien que se instalen acá”, precisó.

Se quedarán

El CAI Móvil 501103 se instaló desde ayer en la vía que comunica a la avenida Pedro de Heredia con la Venao Flórez y allí harán operativos constantes para garantizar la seguridad de residentes del sector y de visitantes a la Villa Olímpica.

El capitán Fabio Andrés Rodríguez Cifuentes, comandante de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana, indicó que los operativos se mantendrán, además del CAI, se tendrán puestos de control y con algunos líderes de la zona y con personal que a diario visita los escenarios deportivos se realizarán charlas de prevención. Además del apoyo de los dos cuadrantes para poder dar con las capturas de los delincuentes que azotan la zona.

“Estamos interviniendo los callejones que están sobre los escenarios que es donde se presentan los robos, y comenzamos a trabajar con la comunidad del barrio Chiquinquirá visitando puerta a puerta para conocer a los vecinos. Se hará acompañamiento en los horarios críticos como en la madrugada mediodía y noche”, dijo el Capitán.

Con travestis

Se hará un trabajo especial con los travestis que llegan al parque, “pues no vamos a discriminarlos, lo que se hará será un proceso de identificación, para saber si son o no del sector, pues hay denuncias de que algunos delinquen, otros que consumen drogas; además, de explicarles que el parque no es un sitio en donde pueden estar ofreciendo sus servicios”. La intención no es entrar a sacarlos a la fuerza sino hacerles recomendaciones”.