"No vamos a recibir esa cancha así": JAC El Pozón

Fueron varios meses luchando para que la Alcaldía de Cartagena los escuchara y le hiciera una intervención a la cancha del sector Central del barrio El Pozón. Los habitantes de este sector argumentaban que los niños y la juventud no tenían un espacio donde recrearse.

La antigua cancha estaba en pésimas condiciones y de allí nació la preocupación de los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector Central, quienes junto a los ediles de la zona lograron que con los recursos del Fondo de Desarrollo Local, se diera su construcción.

Sin embargo, el vocero de esta comunidad y presidente de la JAC, Aimar Duque, aseguró que aunque esta cancha está lista para ser entregada, la comunidad ha decidió no recibirla porque tiene varias fallas que no han sido atendidas por parte del contratista de la obra.

“Se inició un trabajo en conjunto con los ingenieros a cargo, y a medida que avanzaba la obra comenzaron a salir detalles como grietas, y otros daños. Se les comunicaba a los trabajadores para darle solución y ellos hacían caso omiso a lo que nosotros decíamos”, dijo el líder.

Óscar Zúñiga, coordinador del Comité de Deportes de la JAC, explicó que “debían quitar las placas viejas y no lo hicieron, si no que echaron un polvillo encima del concreto viejo. Al tiempo se comenzaron a rajar las placas y donde había una grieta allí le echaban cemento”, indicó. Añadió que la intención es no recibirla hasta que se hagan los reparos correspondientes y se garantice, de parte del contratista, que se le dará cumplimiento a la póliza para futuros mantenimientos a que haya lugar, que estén en la parte contractual.

Añadió que “el encerramiento también debe ser corregido, da la impresión de que hayan comprado material como de segunda, pues la maya no está en buenas condiciones y lo que parece es que buscaron materiales más baratos para ahorrarse dinero sin importarle la comunidad”, indicó Zúñiga.

El Universal intentó obtener una respuesta de parte del alcalde local 3, Gregorio Rico, para saber su posición frente a las inconformidades de la comunidad, pero no fue posible obtener su respuesta. Este medio estará atento a sus declaraciones y anunciar así las acciones a tomar.