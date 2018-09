“Nos cansamos de mendigar al IPCC para el arte y la cultura”

Gestores culturales denunciaron este martes la falta de apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), entidad que según ellos, no ofrece estímulos suficientes para las propuestas que se desarrollan al interior de las comunidades.

El caso en particular, hace referencia al Festival de Música y Acordeón que se realiza todos los años en el barrio Ciudadela 2.000, que tiene como objetivo resaltar el folclor vallenato y destacar el talento de jóvenes músicos.

“Desde hace 14 años hemos trabajado en Ciudadela 2.000 y en la Localidad Industrial y de la Bahía, el rescate del folclor vallenato para que los niños y jóvenes se enamoren de este género musical, para sembrar una semilla por nuestra música, y somos hasta ahora el único festival que hay vigente en esta comunidad y no recibimos apoyo del IPCC”, manifestó Sandra Bernal, gestora cultural y Coordinadora de la Corporación Folclórica y Cultural de esta comunidad.

Bernal aseguró que tras participar en una reciente convocatoria para obtener recursos para el festival, notó que los estímulos ofrecidos por esta entidad no fueron suficientes y fueron beneficiadas propuestas culturales con poca trayectoria.

“Con este festival buscamos promover los talentos que hay en nuestra ciudad y esto parece que no lo entiende el IPCC, pues no nos brinda espacios para que estos músicos se muestren. En una reciente convocatoria que hicieron, sobre estímulos para economía productiva, entregaron un solo estímulo para 10 participantes, incluyendo las Fiestas de Independencia. Pero lo que más me duele, es que dentro de la selección de ganadores, nos saquen a nosotros que llevamos 14 años y hayan quedado otros proyectos que llevan apenas su tercera versión”, sostuvo.

Mario Cuesta, veedor y artista, expresó que existe un desinterés por parte del IPCC para apoyar este tipo de festivales y que año tras año, esta entidad recorta el presupuesto para fomentar la cultura y el arte.

“No entiendo como nos dicen que no hay recursos para apoyar esta iniciativa cultural. Si esta dependencia maneja 181 OPS que le cuestan 3 mil 700 millones de pesos, más de 12 trabajadores de planta, con un presupuesto de 7 mil 700 millones de pesos (…) entonces no sé como los directores que entran siempre nos niegan este presupuesto y apoyan a otros artistas que vienen apalancados".

Al respecto, ElUniversal.com.co intentó obtener una respuesta por parte del nuevo director del IPCC, Iván Sanes Pérez, pero informó que puede dar declaraciones una vez se posesione en el cargo.

Sobre el festival

El festival de Música y Acordeón Ciudadela 2.000 es un evento que surgió en esta comunidad y es organizado por la Corporación Folclórica y Cultural (CORFOCID) para el rescate y la defensa del folclor vallenato e incentivar el amor por éste género musical en niños y jóvenes.

Se celebra anualmente a finales de septiembre y comienzos de octubre. El festival premia tres categorías: canción inédita, género de la piquería y canción Folclórica.

“Nuestro festival ha formado reyes vallenatos, Freddy de Ávila, de El Carmen de Bolívar, por ejemplo, ¿Cómo el instituto en vez de apoyarnos prefiere acabarnos?”, se pregunta Sandra Bernal.