“Nos esconden por visita del Icontec”: vendedores del Centro

Cartagena le abrió sus puertas a auditores del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), quienes estarán hasta el viernes revisando si se le renueva o no a la ciudad la certificación como destino turístico sostenible. (Lea aquí: Cartagena busca renovar certificado de destino sostenible con visita de Icontec)

Dentro de los programas a evaluar están la protección de fauna y flora, la no comercialización de especies en vía de extinción, las respuestas y planes de emergencia ante situaciones de riesgo en el Centro Histórico, las iniciativas en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil y la organización y formación de vendedores ambulantes.

Este último punto ha causado polémica, ya que vendedores denunciaron que el Distrito, a través de la Gerencia de Espacio Público, y la Policía Metropolitana, intensificaron desde ayer operativos para desalojarlos por unos días de las calles del Centro, y en algunos casos les decomisaron sus chazas y hasta los multaron, para que los inspectores “vean la ciudad en orden”.

Uno de los testimonios lo da Jorge Luis Vargas Simarra, un vendedor ambulante que trabaja en el Parque Bolívar, quien asegura que del Distrito le manifestaron que podía regresar a sus labores después del viernes.

“Espacio Público y la Policía vienen con una persecución con el gremio, haciendo caso omiso a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la D-11, que habla que ningún ente público puede realizar comparendos, expulsión o decomiso sin que la Alcaldía haya hecho una política pública, que es trabajar con nosotros (...) Hasta el viernes viene el Icontec a certificar la ciudad y los de Espacio Público, un tal Ronald y un Luis, y un sargento nos dijeron que no nos quieren ver por el Centro y solo van a estar los que tengan el certificado de confianza legítima”, explicó el vendedor.

Protestaron

Esta situación generó que decenas de vendedores se aglomeraran en los bajo del Palacio de La Aduana y protestaran con pancartas, hasta el punto que también llegaron hasta la avenida Blas de Lezo y bloquearon el paso vehicular por unos cuantos minutos.

“Nosotros somos vendedores asociados y no hay desorden. Queremos un respaldo del Distrito para que podamos salir adelante. Nos quitaron la mercancía y tenemos más de 10 mil cervezas perdidas”, dijo Gabriel Pérez Maldonado, representante de los vendedores nocturnos del Centro.

Respecto a esta situación, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, manifestó que no se trata de una persecución, que estos operativos se vienen adelantando desde hace un mes y que quienes no tengan el certificado de confianza legítima no podrán estar en el Centro Histórico. La mandataria precisó que la mayoría de estas personas son venezolanas.

El certificado

En el 2012 Cartagena se certificó como el primer Centro Histórico patrimonial en Colombia bajo la norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS TS 001, esta certificación era hasta 2015, y en ese año fue renovada hasta el 2018. Durante la visita los auditores del Icontec entrevistarán a funcionarios para tomar evidencias de la gestión que se viene realizando, evaluando así cada uno de los programas dirigidos y encaminados a cumplir los requisitos de la norma de sostenibilidad de acuerdo con el componente ambiental, sociocultural, económico y de requisitos legales.