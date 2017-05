“Nos están explotando laboralmente”: conductores de Transcaribe

“Si no les gusta algo de la empresa, se pueden largar”. Esas son las palabras que dicen escuchar a diario los conductores de rutas alimentadoras de Transcaribe A102, A103 y A104, empleados por una firma particular que provee el personal de estos recorridos del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

Los denunciantes aseguraron que se sienten inconformes por las largas jornadas de trabajo, inseguridad y la reducción del pago de los salarios. La falta de un contrato que les garantice sus derechos hace que todos los días se sientan en peligro de perder su empleo, según lo afirmaron a este medio.

Otro de los problemas es la falta de personal para cubrir las rutas por lo que dicen que deben trabajar hasta 14 horas al día.

“Nos tenemos que enfrentar a más de ocho horas de trabajo a diario porque somos poco personal, tenemos que trabajar más de lo que deberíamos”, aseguró otro conductor afectado.

De acuerdo con el conductor, la falta de personal también causal de que los buses alimentadores estén sucios pues, supuestamente, designan a a una sola persona para limpiarlos.

Los conductores indicaron que no reciben unas bonificaciones que serían aportadas por el SITM: “a los conductores de las otras empresas que les prestan servicio a Transcaribe sí se las dan, pero la de nosotros nunca no la entregan”.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe afirmó que “no podemos comenzar una investigación formal de este caso debido a que no hay una denuncia ante los organismos pertinentes, para poder sancionarla. En caso de que sean ciertas las acusaciones, se necesitan pruebas y el conductor no las está aportando por lo que no podemos proceder”.

El Universal intentó comunicarse con la empresa pero fue imposible debido a que no se pudo conseguir el contacto de sus representantes, sin embargo este medio queda atento a cualquier pronunciamiento sobre este caso.