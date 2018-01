“Nosotros no existimos para nadie”: habitantes de Tierrabomba

Los habitantes de Tierrabomba han visto pasar tres alcaldes, los políticos los han llenado de promesas en época electoral y sin embargo siguen siendo testigos de cómo sus casas son consumidas por la furia del mar, debido a la falta de continuidad de las obras de protección costera, que están paralizadas desde hace un año y siete meses.

Este macroproyecto, que contempla la construcción de siete espolones, tres rompeolas, una protección marginal y un relleno hidráulico para la recuperación de playas entre las estructuras, sería la solución definitiva para las inundaciones en el corregimiento producto de la erosión del mar, lo que ha provocado que casas se desplomen por el deterioro.

Los recursos para esta obra, de más de $24 mil millones, provienen de regalías y fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración Decisoria (OCAD) Regional.

Pierden la esperanza

Son 253 las casas que por la erosión se han venido abajo estos últimos dos años. Gelvis Godoy, inspector de Policía de Tierrabomba, le contó a El Universal que los sectores más afectados son El Pozo y El Bombazo.

“Nosotros no existimos para nadie. Ha pasado más de un año y no sabemos nada sobre el macroproyecto de la protección costera, ya que el Distrito ni siquiera nos da la cara cuando le preguntamos que si van a construir o no los espolones.

“En diciembre se cayeron tres casas del sector El Billar, porque el agua se metió con fuerza. Ahora, el problema es que hay unas terrazas de otras viviendas que también están en riesgo de desplome”, dijo Godoy.

Por su parte, Herlinda Córdoba le contó a este medio que el agua de mar ha hecho que su familia haya perdido dos casas.

“Más que lo material, lo que se llevó el mar fueron las ilusiones de tener un futuro sólido. Mis padres perdieron sus casas y ahora yo, que llevo 49 años viviendo en la isla, me tuve que mudar a donde un hijo en el sector La Loma porque mi rancho está rajado y está empezando a colapsar”, dijo.

Dalmiro Córdoba también dice que el mar de leva se ha “comido” toda su casa y le ha tocado rellenar con escombros y madera la terraza para amortiguar el agua.

“Con el espolón que nos construyeron en el 2015 la marea ha bajado un poco, pero igual el agua se sigue metiendo, por lo que toca ingeniárselas para poder salvar lo que nos queda”, dijo.

¿En qué va?

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, le explicó a El Universal que la protección costera de Tierrabomba está dentro del proceso de regularización de los proyectos por regalías.

“Encontramos todos los proyectos con problemas por cargue de información en el sistema. Tierrabomba tenía dificultades con el giro de recursos porque los habían suspendido. Estamos tratando de que se restablezcan para que la obra continúe”, dijo el mandatario.