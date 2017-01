Francia, nueva Miss Universo 2016, Colombia princesa

La sucesora de Pía Alonzo Wurtzbach es la representante de Francia Iris Mittenaer.

Miss Colombia Andrea Tovar, Miss Francia Iris Mittenaer y Miss Haití Raquel Pelissier fueron elegidas el domingo para la última ronda de finalistas de Miss Universo 2016.

A las finalistas se les realizó la misma pregunta: “Mencione algo en lo que ha fracasado a lo largo de su vida. ¿Y qué aprendió de esa experiencia?”, a la cual cada una tenía 30 segundos para responder.

Las candidatas fueron llamadas en el mismo orden en que fueron escogidas. Colombia fue primera en pasar al paredón.

Al momento de anunciar la ganadora, Steve Harvey se colocó unos lentes que le dio Pia Alonzo Wurtzbach, la reina de belleza 2015, para amenizar el momento tenso en el que iba a decir quién reemplazaría a la filipina.

Finalmente los jueces deliberaron y escogieron a Francia como la mujer más linda del universo.

This is the moment they've been waiting for all their lives. #MissUniverse pic.twitter.com/kb3P542Pcw

— Pia Alonzo Wurtzbach (@MissUniverse) 30 de enero de 2017