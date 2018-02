Nuevo Bosque: el caño es la "olla" de los drogadictos

En el barrio Nuevo Bosque los moradores presentan tres problemas importantes en el canal de aguas pluviales. Uno de ellos es la cantidad de basuras, otro la falta de tapas y el tercero, que es algo insólito, es que dentro del mismo hay tráfico, según ellos, de droga.

Al escuchar la noticia que dentro del canal vendían droga, Q’hubo decidió llegar hasta el lugar para comprobar que fuera cierto. Una vez pisamos encima de las tapas que están en el caño, un hombre, de no más de 30 años, salió del sitio y de manera apresurada lo que generó dudas sobre qué estaba haciendo.

“Esperaba al comprador”

Según la versión de los vecinos, el hombre que salió del canal, estaba a la espera de que llegara un posible comprador.

“Apenas vio que llegó la prensa salió pitado. Seguramente estaba esperando a alguno que le comprara o vendiera droga. Los que se meten no se preocupan por si cogen una enfermedad o el sol caliente”, relataron.

Según los moradores, el tráfico de los estupefacientes se presenta a cualquier hora del día y presenta un notorio aumento en horas de la madrugada.

“Uno ve que se mete uno y deja algo abajo de las placas y se va. Al rato pasa otro, se mete y saca la bolsita. En las madrugadas es cuando más se ven este tipo de actos donde obviamente están traficando”, expresa un transeúnte.

Hacen necesidades

Otra de las problemáticas de las cuales se aquejan los vecinos es que dentro del canal se meten varios habitantes de calle para hacer sus necesidades.

“Entran y no les importa nada y hacen sus necesidades tranquilamente. Muchas veces se les ha dicho que no lo hagan porque contaminan más el lugar pero no hacen caso y siguen en lo suyo. La situación ya se salió de control”, relataron los vecinos.

Además de estar sucio por las basuras que la gente tira indiscriminadamente, en el canal hacen falta varias tapas, algunas de las cuales se han partido por estar viejas, mientras que las otras, según el relato de los vecinos, son quitadas por aquellos que “trafican” para poder hacer su labor, sin ser vistos.

“Una persona que venga descuidada fácilmente puede caer dentro del caño y de seguro se fracturaría. La alcaldía debe mandar a limpiar el canal, poner las tapas que hacen falta y estar pendientes de aquellos que están traficando en el sitio para que quienes pasemos o vivamos por aquí estemos tranquilos”, finalizaron los vecinos.

Deben avisar

Un vocero de la Secretaría del Interior explicó que los vecinos deben acercarse hasta la estación de Nuevo Bosque para exponer el caso y se cuadrar un operativo para ver qué está pasando. A la sugerencia, la ciudadanía respondió que las irregulridades ocurren a la vista de la Policía. "Si todo el mundo lo ve, igualmente lo ven los policías que están ahí cerquita".