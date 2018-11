Nuevo Paraguay necesita sentido de pertenencia

Barrio pequeño, infierno grande”, dice Fabián Buelvas, uno de los trabajadores comunales del barrio Nuevo Paraguay, cuando se lamenta del poco sentido de pertenencia que caracteriza a sus vecinos.

El barrio sufre necesidades como la demorada adecuación de un canal de aguas pluviales, la construcción de una zona deportiva o la intervención de la vía principal, pero la más grave de todas es la apatía y el enfrentamiento constante entre los vecinos.

“Los animadores cívicos de esta época --prosigue Buelvas-- estamos luchando por cambiar ese modo de ser de nuestra gente. No puede seguir siendo posible que en un barrio que no tiene ni cien viviendas, los vecinos tengan tan mala convivencia. No se sienten cercanos entre sí, sino rivales. No se interesan por las necesidades del barrio y pretenden que la Junta de Acción Comunal sea la única que se encargue de todo”.

Nuevo Paraguay fue fundado hace 45 años. Está clasificado como estrato 2. Pertenece a la Localidad 1. Tiene 180 habitantes y 86 predios. Sus colindantes son los barrios Paraguay, Junín y Las Lomas.

“Este es el problema número de uno de Nuevo Paraguay”, recalcan los líderes comunales cuando se trata de comentar el poco afecto vecinal que no deja ver que es urgente la recuperación de un extenso terreno donde antiguamente funcionaba un parque con mobiliario para niños y sus respectivas lámparas de alumbrado público; lo mismo que una cancha de microfútbol y baloncesto, que ahora parece un potrero encementado, con las mallas y muros ahuecados y a punto de caerse, al igual que el piso hundido por partes y agrietado en otras tantas.

Los verdaderos usuarios de ambos espacios son los consumidores de estupefacientes y las amas de casa, quienes amontonan sus bolsas de basura en espera del camión recolector.

“En ese espacio --señala Víctor Martínez, otro miembro de la JAC-- quisiéramos que el Distrito no solo recupere la cancha, sino que elimine el parque y construya un patinódromo para niños y jóvenes”.

Los de la JAC recuerdan que una de las pocas veces en que los vecinos se han sentido con la necesidad de unirse sucedió hace cinco meses, cuando el barrio estaba siendo acorralado por los atracadores, cuyas acciones eran constantes.

“Gracias a esa unión repentina --cuentan--, los atracadores se alejaron y enseguida se formalizó un proyecto mediante el cual nos van a instalar dos cámaras. Ahora, la molestia consiste en que los atracadores de otros barrios tienen la diagonal 26b, nuestra vía principal, como corredor de sus escapes cuando cometen una fechoría en otra parte”.

Hablando de la diagonal 26b, los vecinos dicen estar inconformes con un colegio privado al cual los niños del barrio no pueden ingresar por sus altas tarifas, “pero sus docentes y directores no tienen ningún inconveniente en ocuparnos la vía con sus carros, siendo que en el colegio hay suficiente terreno como para que construyan su propio parqueadero”.

Sin embargo, otra parte de los líderes supone que mucho más grave es la situación de un canal de aguas pluviales que cruza por la mitad del barrio y que tiene, inexplicablemente, algunos manjoles conectados.

“Ese canal --asegura Fernando Urruchurtu-- recibe corrientes de la planta de Aguas de Cartagena. Así que cuando llueve se unen con las aguas servidas, y el desborde es incontrolable. Hemos hablado con la empresa para que nos colabore en la solución, pero dice que eso le toca al Distrito”.

Mientras se aclara esa situación, el canal, por la fuerza de las corrientes, va perdiendo las plaquetas de concreto que servían de espacio peatonal.