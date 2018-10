“Nunca nos hemos reunido con el alcalde para acordar la apertura de Santa Rita”

En febrero de 2019 se cumplirían cinco años desde que los vendedores del mercado de Santa Rita desocuparon los locales para que la administración comenzara unas obras que le entregarían una central de abastos remodelada y segura al cabo de un año.

En 2014 comenzó la intervención y en 2015 las obras fueron entregadas por el ex alcalde Dionisio Vélez Trujillo, pero hasta la fecha, los vendedores nunca se han podido instalar y ninguno de los mandatarios que han pasado por el Palacio de la Aduana se ha puesto en la tarea de entregar el lugar, que se ha convertido en un elefante blanco.

Ayer, en medio de la Jornada para la Erradicación de la Pobreza Extrema, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, manifestó que próximamente los vendedores podrán estar ubicados en el nuevo mercado.

“Estamos revisando los actos administrativos donde ya se le adjudicaron a algunos comerciantes los locales, ellos han presentado algunas inquietudes y están en mesas de trabajo, de igual manera tenían algunas consideraciones sobre el estado de la obra, se hizo una visita técnica la semana anterior y creemos que las reparaciones que se necesitan se pueden hacer con ellos ya instalándose, pensamos que en el mes de noviembre a más tardar estaremos comenzando el traslado hacia el mercado de Santa Rita”, manifestó el alcalde (e) Pedrito Pereira.

Sin embargo, los comerciantes de Santa Rita que en su mayoría son madres cabeza de hogar, negaron la versión entregada por el alcalde, ya que, según manifestaron, el 5 de septiembre de este año se reunieron con el personero distrital, William Matson, quien les recomendó hacer unas mesas de seguimiento, y el 6 de septiembre esto se presentó en una audiencia en el Concejo Distrital.

“El alcalde ayer hizo unas declaraciones pero nosotros no conocemos las mesas de trabajo, no sabemos nada del tema siendo nosotros los directamente afectados. Cabe aclarar que no es que nos neguemos a que se abra Santa Rita, si no que se haga siempre y cuando haya una concertación entre todos”, dijo Mary Giraldo, comerciante de Santa Rita.

Giraldo manifestó que en una de las visitas que se hicieron con el personero, se constató que el Mercado presenta silleteria y hornos oxidados, los cuartos fríos aún no están adecuados, la zona de cargue y descargue no está condicionada para tal finalidad y la cubierta permite la filtración de agua.

Ante las declaraciones de los comerciantes, el alcalde encargado manifestó a ElUniversal.com.co que se les convocará a una reunión de socialización el próximo miércoles, en la cual se les dará a conocer la formalización de los contratos de adjudicación de locales, y las condiciones e informe de una visita técnica que se hizo semana pasada.

El nuevo mercado tiene 238 locales, una parte para 89 comerciantes del antiguo Santa Rita y 100 de Bazurto; zona de restaurantes, parqueaderos y área de refrigeración. El valor inicial de su construcción fue de 14.122 mil millones de pesos, pero se estima que este precio subió por las diferentes intervenciones que se han hecho en varias ocasiones con el fin de “inaugurarlo”.