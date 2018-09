Obras en puestos de salud se reanudarían en 15 días

La situación de algunos Centros de Atención Permanente (CAP), Unidades Primarias de Atención (UPA) y hospitales en diferentes zonas de la ciudad y algunos corregimientos, es deplorable. A pesar que se encuentran las estructuras hechas, no están en óptimas condiciones para prestar el servicio en salud que requieren los habitantes de esas comunidades.

Y es que los usuarios se preguntan ¿hasta cuándo estarán las obras inconclusas en los centros de salud? Pues los 22.098 millones 228 mil 637 pesos que aprobó el Concejo Distrital para culminar los CAP de Bayunca, Barú y Nelson Mandela, y los hospitales de Canapote y El Pozón, ya están en las arcas del Distrito. Pero las obras no se han iniciado porque al parecer los centros de salud no tenían licencias de construcción.

“Se hizo una mesa técnica con la Procuraduría, se pidieron licencias. Llegó el oficio y ahora sí se podrá hacer la nueva mesa técnica para adicionar a los contratistas. La mesa técnica es con Procuraduría y Ministerio de Salud. Eso está suspendido y con las licencias se reactivarían en 15 días. Con estos permisos se le pone un freno al contratista en que no hará obras adicionales sino que terminará lo que dice la licencia de construcción”, sostuvo la alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris.

“Ya los 22 mil millones están, no para todas las obras sino para los CAP priorizados. Eso lo tenía el Dadis a cargo pero ahora es competencia de Infraestructura. Hemos tenido quejas de contingencia, hay que garantizar una atención de calidad, si la casa donde se está atendiendo a la comunidad cumple o no con los requisitos para prestar el servicio de salud”, dice Antonio Sagbini, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

“La situación más complicada la tiene el Hospital de Canapote y le sigue el de El Pozón. Los usuarios tienen que acudir a las tutelas o protestar para buscar una solución que todavía no ha llegado. La administración nos debe informar cuándo comienzan a trabajar oficialmente, tienen los recursos y nada”, manifestó por su parte Rafael Meza Pérez, concejal.

“No dan razón”

Es en lo que coinciden voceros de las comunidades donde padecen esta problemática en puestos de salud.

“Hace como 10 días tuve reunión con la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, y nos comentaba que están en el tema de revisión de documentos del lote donde se construyó el puesto de salud. Desde mayo se aprobó el proyecto de incorporación de esos dineros al Distrito. Vamos para 4 meses y Secretaría de Infraestructura no da razón de cuándo se entregaría el puesto de salud de Bayunca para entrar en operación. El construido se está deteriorando bastante, ya vimos unas tejas que se han caído, la fachada se está destruyendo, la pintura descolorida”, dice José Luis Barboza, edil de Bayunca.

Pero no son los únicos desesperados con la situación “tuvimos una reunión en el Dadis con el director Sagbini y la secretaria de Infraestructura pero con la misma alcaldesa encargada no hemos tenido esa oportunidad. Les pedimos que tuvieran en cuenta a la comunidad. Yo veo que hay plata para pavimentar calles y todavía no hay plata para arrancar ese centro de salud que se necesita. Es un centro de salud primario y piloto para el control de crecimiento y desarrollo de los niños”, manifestó Neidilia Garcés, presidenta de la liga de usuarios del CAP de Daniel Lemaitre, que no está entre los priorizados por la administración.

Ahora solo hay que esperar que se autoricen las licencias y en verdad se reanuden las obras en 15 días para que los afectados puedan gozar de una buena atención en salud.

