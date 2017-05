Construcciones, seguridad y macroproyectos, las prioridades del alcalde (e)

Con un panorama claro de Cartagena y una hoja de ruta trazada para empezar a trabajar por la ciudad, llegó el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, designado ayer por el presidente Juan Manuel Santos, tras la suspensión de Manuel Vicente Duque Vásquez.

El nuevo funcionario aseguró que las obras de construcción, la seguridad y los macroproyectos son los temas que tendrán prioridad durante su permanencia en el cargo. Así lo dio a conocer este miércoles, en su primera rueda de prensa entregada a los medios, en el salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana.

El politólogo, de 31 años, sostuvo que "con el nuevo Secretario de Planeación estuvimos revisando el problema de las construcciones en la ciudad. Ya se diseñó un plan de acción para hacerle frente a esta problemática".

En cuanto a la situación de seguridad, precisó que ya pidió al comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Humberto Poveda Zapata, un mapeo detallado con los puntos críticos y aquellos donde está la Fuerza Pública localizada, a fin de crear nuevas estrategias para combatir la delincuencia.

"Con los activos importantes que el Gobierno le ha entregado a la ciudad, como las cámaras, queremos analizar cómo podemos articular ese trabajo y que la ciudadanía y Policía salgan fortalecidos en este proceso", indicó.

El especialista en relaciones internacionales de la Javeriana y además director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, manifestó que, de igual forma, se está revisando minuciosamente los macroproyectos que la ciudad tiene pendientes, como la protección costera, en la que el Gobierno invertirá 100 mil millones de pesos y el Distrito aportará una partida de 60 mil.

"Concentraremos nuestra atención en estos proyectos para sacarlos adelante. Tenemos que actuar con mucha transparencia, no podemos doblegarnos ante la corrupción y tenemos que seguir trabajando entre todos", anotó.

Gabinete quedará intacto

Por ahora -aseveró el nuevo mandatario (E)- no se harán cambios en el gabinete distrital. "Todos los que están se mantienen, mi mensaje es que habrá continuidad, como lo he ratificado desde ayer. Sin duda alguna, ejerceremos este cargo con personas que también vengan a reforzar la confianza de quien aquí se sienta, pero lo haremos siempre respetando la continuidad. Y en vista de que son pocos los días del encargo, haremos lo propio para mantener la institucionalidad funcionando", recalcó.

"No tengo casa política"

Finalmente, aclaró que llega a la Alcaldía por mérito propio y no por algún apoyo político, como se ha dicho. Dijo que llegó a trabajar por la ciudad.

"Yo estoy aquí por encargo del Presidente de la República, porque soy cartagenero y ha considerado mi nombre para este cargo. Estoy aquí, como dice el decreto: 'En el término en el que el Movimiento Significativo Ciudadano Primero la Gente envíe una terna y esta sea aceptada por el Presidente'. No entro en ningún juego político, no tengo casa política, no tengo ningún tipo de amarre y manos oscuras que me hayan traído a este puesto. Fue una decisión soberana del jefe de Estado", manifestó.

"Una frase que me ha marcado y he aprendido con amor de mi familia, es que yo quiero que lo que para mí han sido privilegios sean derechos para todos. Por eso estoy metido en la política, porque creo que podemos construir un mejor futuro", concluyó Londoño.

Desde hoy, Cartagena tiene un nuevo alcalde encargado, el octavo en tan solo 5 años. El hombre de confianza de Santos, se posesionó a las 8 de la mañana en una Notaría de la ciudad.