Ocupación de espacio público, "lunar del Centro Histórico"

Cerca de 1200 vendedores ambulantes tienen confianza legítima para ejercer actividades comerciales en espacios públicos del Centro Histórico, sin embargo, según el censo culminado por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana a finales de noviembre de 2016, serían 1691 los que están usando la zona.

Esa ocupación podría continuar creciendo y afectando el desarrollo turístico de la ciudad, por lo que Iván Castro Romero, quien desde el pasado 31 de enero tomó las riendas de esa dependencia, contó en entrevista con El Universal cuáles son las estrategias que ejecutará para evitarlo.

“El censo se terminó para el área del Centro, Bocagrande y Crespo, arrojando cerca de 2600 vendedores ambulantes. A ellos los vamos a comenzar a depurar para saber cuántos tienen confianza legítima y cuántos no. Esos que no la tienen y son recién llegados son los que vamos a comenzar a sacar del espacio público para evitar que el proceso de ocupación continúe creciendo y poder concentrarnos en los programas que hay que hacer para los que tienen confianza legítima”, explicó el arquitecto, egresado de la Universidad de Los Andes.

“Esos programas -indicó- son: reconversión económica, vinculación a puestos de empleo formales y posibilidad de que generen empresas. Si no le ponemos un pare al proceso, nunca va a haber recursos ni esfuerzos que nos permitan acabar ese flagelo que está afectando a la ciudad en este momento”.

Solo unos 80 brigadistas, acompañados de la Policía, realizan los controles periódicos en las áreas públicas de la ciudad.

Mano dura en el centro

El funcionario afirmó que con las ventas ambulantes, en el Centro Histórico “hay que ser súper estrictos porque uno de los lunares para conseguir la certificación de Cartagena como destino turístico es precisamente la ocupación del espacio público. Uno de los casos más palpables es La Catedral. Los turistas no vienen a ver lo que se está vendiendo alrededor sino la arquitectura colonial, que está tan forrada de vendedores que no se puede apreciar”.

Señaló que en el Registro Único de Vendedores (RUV), están registrados los vendedores ambulantes que tienen confianza legítima. “En el Centro hay aproximadamente 1200 (...) puede que las personas que no están en ese registro, pero están en el censo, obtengan la confianza legítima por parte de un juez de la República. De ser así tendrán que ser incorporadas al RUV, pero tenemos que empezar ya trabajando con los que están para poder bajar esos índices de la congestión y la saturación del espacio público”.

Castro manifestó cómo la creciente invasión de espacios destinados para el uso común está afectando el destino turístico.

“El turismo de cruceros, que es uno de los que más genera recursos en la ciudad, trae a personas de la tercera edad en su mayoría. Ellas llegan al Centro Histórico y no encuentran por dónde caminar. No es solo la ocupación, también es el perjuicio a la movilidad que trae consigo. El Centro Histórico es la joya de la corona de la ciudad y si no lo protegemos se acaba el turismo, porque no somos un destino de playas. Las personas vienen a conocer el Centro Histórico”.

Advirtió que en diciembre del año pasado, la gerencia se percató del considerable aumento de vendedores extranjeros. “En esa temporada, muchos extranjeros ejercieron actividades económicas en espacio público. Se observaron cerca de 600, frente a los 2600 que son colombianos. Es un tema que tenemos que empezar a trabajar con Migración Colombia porque fue una cifra alta”.

EL PLAN

Entre las ideas del gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana para ordenar las ventas en la mencionada zona, está la de un “mercado artesanal organizado”.

Explicó que “los mercados artesanales, al final de los recorridos turísticos, los hacen en muchas partes del mundo y son un beneficio, pues concentran a todos los turistas en un solo punto y ellos tienen la posibilidad de observar todas las artesanías que se están ofreciendo. Vienes emocionado de todo lo que viste y quieres llevarte un recuerdo, mientras que acá lo que estamos observando con los vendedores ambulantes es que consideran que cuando el turista llega le tienen que ofrecer el producto inmediatamente porque después otro lo va a acosar”.

“Entonces -añadió Castro- una de las propuestas que vamos a comenzar a socializar con el aparato gubernamental y privado es tratar de concentrar los vendedores ambulantes con apoyo del sector turístico, que ellos formen parte de esas rutas que se diseñan en el Centro para que sepan que el turista va a pasar por ahí. Queremos un mercado artesanal organizado, donde el turista pueda mirar después de disfrutar del Centro Histórico”.

A revisar satuación de las plazas

Licencias de ocupación de espacio público y contratos de aprovechamiento económico han sido entregados por la Secretaría de Planeación Distrital y la Gerencia de Espacio Público a 27 establecimientos comerciales, en el Centro Histórico.

“Son todos los que están en las plazas Santo Domingo, San Pedro, Fernández Madrid, San Diego, Caja Agraria, parque Lácides Segovia. Todos los locales que tienen frente sobre las plazas”, dijo Castro.

Indicó que “esas licencias y contratos estaban en un acuerdo y luego se reglamentaron en un decreto, donde se establece que se puede ocupar hasta un 30% de la plaza y cuál es el tipo de mobiliario que se puede utilizar, de tal manera que se pueda dar una ocupación ordenada de ese espacio público, garantizar la movilidad de las personas y que ese espacio no se va a privatizar”.

“Lo que sucede -precisó el funcionario- es que puede estarse presentando un uso indebido de ese espacio público que el Distrito entregó a los particulares para que hicieran esa explotación económica. ¿Cómo? Si se entregan 20 metros cuadrados para poner ocho mesas que tienen que estar separadas a un metro cada una, para permitir que las personas caminen incluso en medio de las mesas, hoy se puede estar observando que esas mesas están apiñadas y ya no son ocho sino 20. Obviamente la imagen que se está dando, a pesar de estar dentro de las normas, es una saturación del espacio público”.

Resaltó que “lo que tenemos que hacer es ponerlos en cintura. El principio de legalidad es que cumplan con el contrato en los términos en los cuales fue concedido, pero la idea no es entrar en un tema de garrote sino hacerles entender que tienen la responsabilidad de ocupar el espacio público como se planificó en la Secretaría y se hizo el contrato en la Gerencia. Si hacemos el proceso y no quieren entender tendremos que entrar con las medidas que nos permita la norma”.