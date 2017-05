Ojo con el consumo de peces de El Laguito

¿Se imagina El Laguito limpio, libre de basura, donde los peces vivan alejados de la contaminación?

Sobre ese ideal, la lucha la viene dando el biólogo marino y también residente de El Laguito, Fredy Orjuela Martínez.

Explica que la contaminación del lago no sólo afecta a las pocas especies que habitan en este cuerpo interno de agua, también a quienes consumen los géneros que pescan allí.

Basura, residuos sólidos, lixiviados con toda su carga bacteriana hasta excrementos llegan a este lago, y buena parte de esos vertimientos se depositan en las profundidades.

Dice Orjuela que propios y visitantes son culpables de esta situación decadente del ecosistema, y que sus acciones contaminantes la realizan principalmente en las noches y en la madrugada.

Muchas de las aguas residuales que se generan en los apartamentos del barrio llegan directamente al lago, ya que ciertos edificios están conectados mediante tuberías subterráneas que atraviesan la Avenida del Retorno, a pesar de que en la zona existe el servicio de alcantarillado sanitario.

“Esas tuberías debieron ser clausuradas hace muchos años por parte de las autoridades distritales, y lo peor es que el alcantarillado del sector es deficiente, sobre todo en épocas de lluvias”.

Y prosigue: “Los vertimientos que llegan al lago no se pueden diluir, y cada vez se concentran más, así que las especies que viven allí se alimentan de sustancias contaminadas, con probabilidades de transmitir diferentes infecciones y enfermedades a los humanos que los consuman”, explica el investigador.

“AQUÍ NO SE DEBERÍA PESCAR”

La mayoría de las personas que llegan a pescar en El Laguito son turistas y pescadores artesanales, y algunos lo harán por pasatiempo.

Posiblemente muchos de ellos desconocen, que las especies marinas que allí habitan están expuestas a contraer bacterias, y no se ha hecho estudio alguno que desmienta o confirme esta hipótesis, por lo tanto consumirlos no es seguro para la salud.

“Los pescadores artesanales son los que más tiempo están en el lago, y generalmente extraen peces pequeños para convertirlos en carnada y también para consumirlos; esta situación no debería seguir ocurriendo”, señaló Orjuela.

Y es que al extraer los peces pequeños del lago se le causa doble daño al ecosistema: primero porque estas especies no llegan a cumplir su ciclo de vida para crecer y reproducirse, y segundo, porque la carne de estos animales no es aprovechada debido a su diminuto tamaño.

Mojarras, jureles, sábalos, róbalos, pargos, machuelos, entre otros son las especies que más habitan en las profundidades del lago, y por lo general son los que más pescan.

CARDIQUE

Gente Bahía intentó comunicarse con Cardique, por ser la entidad encargada del cuidado de El Laguito, pero no fue posible lograr su versión sobre a la parte ambiental y de mantenimiento que le compete en este tema.