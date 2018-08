Pese a retrasos en Avianca, operación en el Rafael Núñez sigue con normalidad

En la mañana de este jueves la aerolínea Avianca anunció que suspendió la venta de pasajes para vuelos domésticos en Colombia, ante problemas en la operación que ha tenido en los últimos días. (Lea aquí: Avianca cancela vuelos en Colombia)

Esto, al parecer, debido a la falta de pilotos para cumplir los itinerarios previstos, pues tras la huelga de 51 días realizada el año pasado, 84 aviadores fueron despedidos, mientras que otros 53 renunciaron.

Sin embargo, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), en diálogo con ElUniversal.com.co sostuvo que la operación en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez no se ha visto afectada en gran proporción.

El operador de la terminal aérea indicó que los vuelos de llegada y salida de Avianca de Cartagena operan con normalidad para la jornada de hoy.

Sacsa detalló que de 20 vuelos programados para hoy de Cartagena a Bogotá solo el vuelo 955 fue cancelado, el resto tienen su itinerario normal.

De los cinco vuelos programados de Cartagena a Medellín todos avanzan con normalidad, lo mismo para un vuelo con destino a Cali y un vuelo internacional a Miami.

Por su parte, 26 vuelos que deben llegar a Cartagena de las principales ciudades del país, cumplen sus horarios programados.

"La afectación en Cartagena no ha sido grande. Solo un vuelo cancelado y todos los demás pasajeros viajaron en otro avión a Bogotá. Avianca ha activado un plan de contingencia tras su problema operacional. Ninguna otra aerolínea ha tenido inconvenientes desde el Rafael Núñez, estamos operando con normalidad, no hay filas muy largas, ni protestas como en otras terminales", indicó una vocera de Sacsa.

Agregó que de igual forma desde el aeropuerto se trabaja atendiendo las inquietudes de los pasajeros con los facilitadores y asesores de servicio al cliente que están en los puntos de información y en la sala de abordaje nacional e internacional.

Reportan atrasos

Sin embargo, en redes sociales son varios los usuarios que han manifestado su inconformismo por los retrasos en los vuelos con destino y salida de Cartagena.

En el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, Antioquia, denunciaron retrasos en la salida del vuelo 9386 con destino a Cartagena.

Avianca cada día esta peor, una amiga que va desde Cartagena a Miami me acaba de decir que ya estando dentro del avión, los bajaron porque había problemas. Deberíamos todos boicotear esta Aerolínea #NomasAvianca

Estoy en sala de espera y los vuelos dw Bogotá a Valledupar, Cartagena y Medellín que debían salir a las 9 am no han empezado a abordar y no tienen hora estimada

