"Conductor de ambulancia que arrolló a estudiante no iba a alta velocidad"

El pasado lunes, Ricardo Antonio Gutiérrez de Piñeres Albarracín, de 36 años, quien arrolló a Kelly Johana Palacio González, una joven de 22 años que intentaba cruzar la calle frente al Sena en Cuatro Vientos, el pasado viernes 15 de septiembre, fue dejado en libertad, por no ir tomado, no huír del lugar y comparecer ante la justicia. (Lea aquí: Dejan libre a conductor de ambulancia que arrolló a joven en Cuatro Vientos)

Un fiscal, decidió que la situación no ameritaba llevarlo a audiencia ante un juez de Garantías, porque no había circunstancias de agravamiento, ya que el hombre no había ingerido licor, no huyó del lugar del accidente y se presentó ante las autoridades. Según el fiscal, el delito de homicidio culposo es excarcelable, pues no supera los 4 años de prisión.

Este miércoles, su abogado defensor, Dilson Ramírez, en declaraciones a una emisora afirmó que su apoderado no iba con exceso de velocidad. Sostuvo que Ricardo Antonio Gutiérrez iba a 50 kilómetros por hora y que el accidente se produjo porque la joven Kelly no tuvo precauciones al momento de cruzar la vía.

El jurista indicó que tiene todos los elementos materiales probatorios, como los vídeos de las cámaras de seguridad, para demostrar que la víctima, cometió una imprudencia y que Gutiérrez no vulneró el máximo de velocidad permitido dentro del carril del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Sin embargo, Clemente Enrique Canabal Montero, abogado de la familia de Palacios, afirmó a ElUniversal.com.co que hay pruebas que demuestran que el vehículo sí iba a alta velocidad.

"El abogado no puede decir que Gutiérrez iba a 50 k/h, en el pavimento en cerca de 50 metros quedó la marca de las llantas que evidencian que el conductor del vehículo de emergencia iba a gran velocidad. Es claro que para ese frenon se necesitaba ir a alta velocidad".

Canabal agregó que está recopilando fotos, videos, y testimonios de personas que vieron donde frenó el carro y a donde impulsó a la joven de 22 años, para presentar a la Fiscal Inspeccional 48, quien decidirá luego de las indagaciones preliminares y la recolección de pruebas, si imputa o no cargos contra Ricardo Antonio Gutiérrez de Piñeres Albarracín, quien está libre, pero inmerso en el proceso.

Mientras tanto su familia pide que se aclare lo que pasó, "es un impacto enorme y ninguna cantidad de dinero puede cubrir la ausencia de un ser querido", sostuvo Clemente Canabal.

Finalmente, el abogado de la víctima manifestó que su defendido entablará las demandas que sean necesarias para exigir justicia. (Lea aquí: "Su familia quiere justicia": abogado de parientes de estudiante arrollada)

Distrito toma cartas en el asunto

Mientras avanza todo el proceso legal, las autoridades siguen tomando medidas para controlar las ambulancias y evitar que este tipo de situaciones, el tercero que se presenta en el carril exclusivo de Transcaribe, en lo corrido de este año y el segundo que ha sido provocado por ambulancias que transitan por el solo bus, vuelvan a suceder.

Una de ellas es que 90 conductores y auxiliares se capacitaron con el Dadis, Datt y Transcaribe sobre las medidas a tomar cuando utilicen el carril exclusivo de solobús, esto con el objetivo de preservar la vida en las vías y evitar imprudencias.

(Lea aquí: Autoridades adoptan medidas para el control de las ambulancias en Cartagena)

Algunas de las medidas socializadas fueron:

*Solo podrán transitar las ambulancias que vayan de una IPS a otra y que lleven un paciente en estado crítico.

*La máxima velocidad para el tránsito de ambulancias será de 60 KM.

*Deberán respetar el semáforo en rojo.

*Las ambulancias deben reportar a Transcaribe, Crued y Datt cada vez que se movilicen por el carril solobús.

Adriana Meza, directora del Departamento de Salud de Cartagena, expresó que estos compromisos son para sensibilizar a las personas sobre la importancia de acceder al carril solobús.

Ambulancias no registradas

Según el Dadis, en su base de datos tienen registradas a 67 entidades de salud que tienen 93 ambulancias habilitadas en Cartagena, pero precisó que se han encontrado vehículos de otras ciudades, que no están registradas y prestan su servicio aquí. Por ello invitó a las personas que a que sean veedores y denuncien si ven alguna anomalía en alguna ambulancia o si tiene una placa que no es de la ciudad, para que se comuniquen con la línea del Crued, 125, o con el Datt y tomar las acciones pertinentes.

La norma de habilitación para ambulancias es muy clara. Después de una documentación, el Dadis procede a hacer unas visitas y después de estas se determina si se habilita o no el servicio. Cuando se hace este proceso es en simultáneo con el conductor.

Sanción

El operador que incumpla con estas medidas será sancionado por el Departamento de Tránsito y Transporte (Datt), y se podrá inmovilizar la ambulancia. Si se detecta que no está registrada, el vehículo quedará inhabilitado para prestar su servicio.