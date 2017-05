Organizadores del Lal Expo aseguran que el evento sí se realizará

Muchos se preguntarán qué pasará con la realización del congreso de pornografía Latin America Adult Business Expo luego de que la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, anunciara oficialmente que no entregaría los permisos para que este evento se desarrolle en la ciudad.

(Le puede interesar: Oficial: Niegan permiso al evento de Lalexpo en Cartagena).

Luego de más de una semana de este pronunciamiento, Eluniversal.com.co habló con Richar Bedoya, co-fundador y organizador del congreso que tiene polarizada a Cartagena y esto fue lo que dijo el empresario.

EU: La Alcaldía ha dicho rotundamente que el congreso no se realizará. ¿Qué hay que decir frente a esto?

Organizador: Comprendemos la situación, ellos no tenían toda la información necesaria o correcta cuando tomaron esa posición, y ahora es difícil para la autoridad aceptar que se equivocaron o retractarse.

Sin embargo, como lo vienen manifestando desde los inicios de esta polémica algunos letrados, la Alcaldía no cuenta con las facultades para cancelar nuestro evento. Ya nuestra área jurídica al igual que la del Centro de Convenciones, ha revisado todos los argumentos y el decreto expedido, y encuentran que no se podría poner en efecto. Por ende, aunque respetuosos de la autoridad, el evento continúa.

EU: ¿Han hablado ustedes con la Alcaldía al respecto?

Organizador: Creo que de nuestra parte siempre hemos sido muy diplomáticos y respetuosos, tanto por la ciudad como por ellos. Desde hace dos semanas, radicamos una carta solicitando entrevista para llegar a un acercamiento, estamos pendientes de ello, y aunque no podremos darle gusto a algunos sectores cancelando el evento, sí esperamos finalmente llegar a un punto medio en el que la Alcaldía pueda ser, incluso, veedora del evento y verifique que la información que hemos proveído acerca del mismo es verdadera.

EU: Se ha especulado mucho sobre el evento. ¿En realidad de qué se trata?

Organizador: Es un evento de negocios, no de sexo, ni pornográfico como se ha manifestado. Nuestro evento no tiene ningún tipo de contenido sexual, en él se realizan seminarios, charlas, networkings y reuniones de negocios. Participan profesionales del sector online y adulto, no son todos pornógrafos, como también se ha dicho, participan tanto plataformas procesadoras de pagos, webmasters, desarrolladores web, aplicaciones, marketing, etc. Lo más importante que se debe tener en cuenta es que nuestro evento no es abierto al público en general.

EU: ¿Les ha afectado en algo que se haya dicho que el congreso es un evento porno?

Organizador: Claro que sí, pero sabremos las verdaderas afectaciones cuando el evento se realice y podamos ver la asistencia de participantes y el número final de patrocinadores. Recibimos a diario comunicaciones, vía e-mail, teléfono, Facebook, de personas preguntando si es verdad que el evento se canceló.

Los patrocinadores nos manifiestan su preocupación por la información errónea publicada en la gran mayoría de los medios. Ahora, tenemos dificultad en la contratación de algunos servicios y proveedores, porque piensan que el evento no se llevará a cabo. De continuar esta situación, la responsabilidad recaerá sobre los ocasionantes.

EU: ¿Piensan reunirse con la Alcaldía?

Organizador: Una posible reunión no está descartada, sin embargo esto no depende de nosotros. De nuestra parte siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a la aclaración de esta situación. Incluso, en los momentos de declaraciones más graves y que nos afectan continuamos positivos porque sabemos que no se busca en realidad perjudicarnos sino lo mejor para la ciudad. Esperamos que ahora que la Alcaldía cuenta con toda la información relevante, podamos tener un acercamiento.

EU: ¿Qué les ha dicho el Centro de Convenciones?

Organizador: Ellos nos han dado su apoyo total, por lo que estamos muy agradecidos. Quiero reiterar que el evento, las declaraciones y el documento expedido por la Alcaldía fueron revisados igualmente por el área jurídica del Centro de Convenciones, y ellos continúan dándole viabilidad. Aparte de ello, se han estudiado diferentes escenarios, incluso los más negativos con que nos podamos encontrar; nuestros abogados afirman que no hay forma legal ni constitucional para que nuestro evento pueda ser cancelado.

EU: ¿Cuál es el mensaje para los que están en contra del evento?

Organizador: Es paradójico que algunas pocas personas deseen que nuestro evento no sea permitido, cuando las razones que se dan para ello, como propagar la prostitución y promover la explotación sexual, son precisamente temas y flagelos que se tratan durante el evento.

Es en este tipo de espacios en el que se crean estrategias, alianzas y herramientas digitales para que los integrantes de la industria ayuden a combatir estos delitos. Somos nosotros los que principalmente nos vemos perjudicados cuando a nuestra industria se le vincula a actos delictivos, que en realidad no tienen ninguna cabida.

En cuanto a este tema, hay que tener en consideración que somos nosotros y no otra entidad gubernamental quienes traemos este año por primera vez la asacp.org, organización mundialmente conocida por su lucha en la internet contra la explotación sexual de los niños y en pro de la protección de nuestros infantes, a los cuales patrocinamos, al igual que otras ONG que trabajan por los derechos de nuestros niños.

¿QUÉ DICE EL DISTRITO?

El secretario del Interior del Distrito, Fernando Niño Mendoza, dijo que la Alcaldía se mantiene en su posición de que el evento va en contravía de las estrategias de seguridad de la administración y no entregarán el aval para la realización del mismo.

Aseguró que de llevar a cabo el congreso, sería "un irrespeto a la autoridad y a las normas", por lo que se tomarán las acciones administrativas que correspondan.

De acabarse la polémica, el evento se realizará del 10 al 12 de julio en el Centro Internacional de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala.