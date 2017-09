Paciente con cáncer sí tiene oportunidad en Cartagena

Para Darwin Jiménez Castro, un cartagenero de 19 años con cáncer en la rodilla derecha que había sido remitido a Barranquilla por requerir servicios de ortopedia oncológica, sí hay oportunidad de atención en Cartagena. Lea aquí (Denuncian demora de Comparta en tratamiento para paciente con cáncer)

Así lo afirmó ayer el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a través de su directora, Adriana Meza Yepes.

“No es cierto que por falta de oportunidad tenga que ser remitido a Barranquilla. Si por algún motivo se tiene algún problema de oportunidad, la EPS debe reportarlo inmediatamente al Dadis y trabajamos de la mano con la IPS”, sostuvo Meza.

Las instituciones que prestan el servicio de ortopedia oncológica en Cartagena son: Centro Radio Oncológico, Hospital Universitario del Caribe (HUC) y Casa del Niño.

“La ciudad está preparada para recibir y tratar los pacientes oncológicos y como muy bien dijo nuestro superintendente la semana pasada en su visita a Cartagena, no es práctica autorizada que servicios que se prestan en Cartagena sean derivados a otras ciudades”, recalcó la funcionaria.

Recordemos que la llamada práctica no autorizada por el Dadis, fue prohibida por el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, quien además la calificó como “paseo de la muerte” cuando de menores de edad se trate.

“En el caso de los niños con cáncer, sacarlos de Cartagena, así sea para Barranquilla, cuando aquí tienen red para atenderlos es paseo de la muerte”, advirtió el pasado 12 de septiembre a las EPS que operan en Cartagena y Bolívar.

Así va el tratamiento

La espera parece acortarse para Darwin, quien según su familia lleva siete meses esperando tratamiento para su rodilla derecha.

Su madre, Betty Castro, informó ayer que una tomografía de tórax y otra de abdomen y pelvis, ordenadas por el médico tratante (en Barranquilla) con carácter de urgente desde el pasado 14 de septiembre, fueron programadas para el próximo 5 de octubre. Comparta sostiene lo contrario.

“En la EPS me dijeron que cambiaron la cita para mañana (hoy), pero llamé al Centro Radio Oncológico y me dijeron que no han sido avisados, que me acerque a Comparta y pida una constancia”, dijo Castro.

Personal administrativo de la EPS recalcó que la cita de Darwin estaba programada para hoy a las 7 de la mañana, mismo día en que podrá retirar autorización de exámenes paraclínicos y en el que la Organización Clínica Bonnadona, en Barranquilla, le asignará cita para ser valorado por especialista.

Respecto al traslado de Darwin, indicó que “podemos brindarle tratamiento integral en Cartagena, pero como la semana pasada el paciente y sus familiares querían atención inmediata lo trasladamos a Barranquilla. Ya tiene autorización de cirugía allá. El único ortopeda oncológico que atiende en Cartagena llega el 28 septiembre al Centro Radio Oncológico”.

La EPS señaló que Darwin y su familia deberán decidir si recibe el tratamiento en Cartagena o Barranquilla.