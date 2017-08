A paciente con tumor hipofisario no le autorizan exámenes médicos

Con el síndrome de Riley-Day, también conocido como disautonomía familiar; un tumor hipofisario, depresión y todos los síntomas que estos trastornos generan, vive sus días Pablo*, de 19 años.

Su madre, Jackeline Atencio Martínez, sostiene que “mi hijo nació así. Fue diagnosticado a los dos años y medio”, y desde entonces ha luchado para mantenerlo estable, pero en el último mes sufrió una recaída por la desatención de su EPS, Organización Clínica General del Norte-programa Magisterio Bolívar.

“A él le hacen un bloqueo (del nervio occipital mayor) en el cerebro cada tres meses para controlarle la céfalea crónica. Tenía cita el 28 de julio y la reprogramaron para el 3 de agosto. Después para el 31 porque el especialista no está. Nadie me da razón y mi hijo está sufriendo, da gritos por esos dolores de cabeza”, denunció Atencio.

Pero ese no es el único servicio que le están negando a Pablo*. “Desde el 2 de junio está en espera de una resonancia magnética cerebral que le ordenó un especialista de cráneo que lo vio en Medellín. Lograr esa valoración fue otra lucha porque acá (en Cartagena) no hay neurocirujano. Esos exámenes son urgentes para conocer el estado de su tumor y en la EPS han hecho caso omiso”, advirtió Atencio.

Añadió que “el 25 de julio le ordenaron otros exámenes por hematología en el Centro Oncológico de la Clínica Blas de Lezo “y nadie da razón. A él le salen coágulos en la frente, pecho, espalda o manos. Lo que me entristece es que la EPS sabe la gravedad de la cuestión y todo lo que he venido luchando, porque no estoy bien de salud, estoy a punto de perder el riñón izquierdo, pero ignoran mis visitas y llamadas”.

Este medio consultó a la Organización Clínica General del Norte-programa Magisterio Bolívar sobre el caso en mención y no obtuvo respuesta.

*Nombre cambiado a petición de la madre