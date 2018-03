Paciente de Comfamiliar EPS denuncia fallas en máquina de diálisis

La única máquina de diálisis que tiene Comfamiliar EPS para pacientes con serología positiva para Hepatitis C y Sida está presentando fallas, o al menos así lo denunció a El Universal Jairo Paternina, afectado con la situación.

El hombre de 53 años, con Hepatitis C y daño irreversible en ambos riñones, dijo que “tengo tres años de estar viniendo a Comfamiliar, sede Pie de La Popa, para hacerme la diálisis. El lunes solo me hice 3 horas y 20 minutos (de 4 horas requeridas) porque la máquina estaba molestando. El miércoles la encontré peor, vomité en la casa apenas llegué y yo no vomito al salir de diálisis”.

Advirtió que “solicité que arreglaran la máquina y me dijeron que no había posibilidad por estos días porque las bombas de sangre que había se las pasaron a otras máquinas dañadas. Como no me estoy dializando bien, el depurado de la sangre es malo, se le van acumulando las toxinas.

Tengo que hacerme la diálisis un día por medio y me la hago, pero no bien hecha porque el depurador no es bueno. Somos dos pacientes los que nos dializamos ahí, el otro tiene Sida”.

Esto dice Comfamiliar

Alma Pardo Robles, coordinadora médica de Comfamiliar, aseguró que “desde el lunes la diálisis ha estado en niveles óptimos. El miércoles, 28 de febrero, tuvimos un bajón de luz, se fue la luz un ratico, y mientras entra la planta la máquina se paraliza y vuelve y arranca. Eso fue lo que pasó”.

Señaló que “estamos pendiente de hacer unas reposiciones porque las máquinas ya tienen 10 años, pero no son baratas y eso demora. Estamos gestionando, pero todos los repuestos y líquidos son de primera calidad y el paciente (Jairo Paternina) está dializando bien, no ha presentado ningún cambio en su estado general; el otro paciente no ha presentado ninguna queja, y no se pueden cambiar de máquina por sus patologías”.

Pardo invitó a los pacientes a informar cualquier no conformidad a la trabajadora social de la EPS, “porque ahí radica el mejoramiento continuo de las empresas. Tenemos un sistema de quejas y lo llevamos muy bien, les damos las justificaciones a los usuarios”.