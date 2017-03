Paciente epiléptica denuncia que Comfamiliar no le ha entregado las medicinas

Con los ojos llenos de lágrimas y el delineador chorreado. El labio inferior partido al igual que su ceja derecha y dos dientes superiores. Su ropa llamaba la atención a distancia: estaba llena de sangre y su voz era entrecortada.

Carmen Alicia Young Guzmán caminó varios metros, a paso lento, para llegar a las instalaciones de El Universal. El dolor era más fuerte que su lucha por conseguir que su Entidad Promotora de Salud (EPS), Comfamiliar, le responda por los medicamentos que la ayudan a no estar en una situación como la que tuvo que enfrentar este miércoles en la mañana. Ella... es epiléptica.

Young Guzmán salió de su casa en el sector Playa Blanca del barrio Olaya Herrera, cuando eran las 5 de la mañana. Subió a un colectivo y pidió que la dejaran en el Pie de La Popa, frente a la bomba Texaco. Ahí, bajó del carro e intentó cruzar para llegar puntual a sus terapias diarias, pero un ataque de epilepsia le impidió continuar con su camino.

La mujer, de 53 años, sufrió su segunda crisis del año en plena vía pública. “Una muchacha que estaba cerca me ayudó, pero tenía que irse a trabajar. Me di un golpe muy fuerte en la frente y me duele toda la cara”, manifestó en una de las salas de El Universal.

Carmen asegura que lleva dos meses sin recibir los medicamentos que el médico le receta cada tres meses para evitar las crisis.

“El médico me receta 270 pastillas para tres meses, pero en Comfamiliar me dicen que solo pueden darme 90 mensual, algo que tampoco están haciendo. Llevo 32 años sufriendo de epilepsias y siempre ha sido el mismo problema con la EPS. Tengo tutela y desacato y aún así no me cumplen. Ellos están jugando con mi vida, con la vida de todos sus usuarios”, agregó con indignación.

Young debe tomar dos pastillas diferentes cada ocho horas y le ha sido imposible, según ella, por la falta de compromiso por parte de la EPS. De las dos, solo le han hecho entrega de una y explica que para tener el efecto necesario debe tomarlas juntas.

“Después de que me caí fui a Comfamiliar para reclamar mis pastillas y para que me vieran así. Me curaron y me hicieron esperar un rato par aver qué podían solucionarme, pero decidí venirme para acá (El Universal) y poner la queja, porque siempre pasa lo mismo. Ahora debo hacerme una radiografiara para revisar el golpe de la frente”, puntualizó Carmen.

Este medio intentó comunicarse en varias oportunidades con la gerente de Comfamiliar, Ana Patricia López, pero no obtuvimos respuesta.