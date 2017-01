Padres de familia exigen arreglo de colegio María Reina

Los estudiantes de la sede Sociedad Amor a Cartagena #7 del colegio María Reina no volverán a clases, hasta que la Administración Distrital establezca una hoja de ruta precisa que solucione el mal estado de la infraestructura educativa.

Esta es la decisión que tomaron ayer los padres de familia de la institución ubicada en el barrio La Esperanza, luego de realizar un plantón en las oficinas de la Secretaría de Educación y de reunirse con el secretario Germán Sierra Anaya.

“El Secretario de Educación nos atendió y prometió que va a buscar solución, pero no estamos muy conformes, pues nos pidió que buscáramos una sede alterna y que el Distrito pagaría el arriendo, pero eso le corresponde a ellos”, indicó Rubiela Matute Álvarez, representante de los padres de familia del colegio María Reina.

Matute Álvarez señaló que pese al inconformismo, los padres se reunirán hoy para buscar una inmueble en arriendo, mientras la comisión de infraestructura que prometió enviar la Secretaría de Educación, define cuáles son los arreglos pertinentes.

“Esta situación la tenemos hace dos años y hemos insistido, pero en la Secretaría escriben actas y actas y no resuelven nada, porque argumentan que este inmueble no le pertenece a la Alcaldía y no pueden invertir en él”, dijo la representante de los padres de familia.

Entre las propuestas que estructura la comunidad educativa está que los estudiantes de la sede Sociedad Amor Cartagena #7, que son de primaria, sean atendidos en la sede principal, ubicada en la misma cuadra y que los de bachillerato reciban clases en el inmueble que alquile el Distrito, con el fin de no entorpecer la movilidad de los más pequeños.

Colegio Las Gaviotas, una situación similar

El lunes pasado, los estudiantes del colegio Las Gaviotas bloquearon la avenida Pedro de Heredia en protesta por el mal estado del inmueble que ocupan, que no pertenece al Distrito, por lo que hace años no le hacen mantenimiento, al igual que la institución María Reina.

En Las Gaviotas hay un muro a punto de colapsar y además están hacinados porque aún no entregan las obras en una de sus sedes.

El Universal consultó en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Educación sobre las medidas que se adelantarán en ambas instituciones, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.