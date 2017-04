Padres de familia protestan a la entrada del colegio Manuela Beltrán

Con cadenas en las puertas, impidiendo el paso de estudiantes y directivas, padres de familia de la Institución Educativa Manuela Beltrán, en Los Cerros, protestan a esta hora para exigir al rector que no cambie las jornadas escolares y dote de buenas sillas los salones de clases.

Pedro García Romero, uno de los 30 padres de familia que están en el lugar, indicó a este medio que "el rector pretende que los alumnos de sexto, séptimo y octavo grado cursen sus estudios en la mañana y los de noveno, décimo y undécimo grado queden en la tarde, dividiendo las jornadas cuando había bachillerato en la mañana y en la tarde".

"Nos dice que si no nos gusta que llevemos a nuestros hijos para otro colegio y no es la idea, porque si los tenemos aquí es porque nos queda cerca de nuestras casas. Él dice que el consejo directivo aprobó el cambio, pero a nosotros no nos habían dicho nada hasta ahora", precisó García.

Señaló que un grupo de padres se dirigirá a la Secretaría de Educación del Distrito para pedirles que intervenga en la situación.