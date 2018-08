Padres de niño de 4 años piden urgente una cirugía

Juan Esteban Urbina Hernández tiene 4 años. Parece tímido, pero cuando se acerca a su mamá demuestra toda su ternura. Se cansa rápido, a veces se cae porque su cadera no soporta muchas horas de pie. Perdió la visión de su ojo derecho hace cerca de dos meses, como consecuencia de una malformación que tiene en la médula espinal, que aún no le corrigen. Dicha malformación se la detectaron cuando nació, pero en ese entonces no podían hacer algo sino esperar a que creciera. Ya con 2 años, edad suficiente para la intervención, según su madre Elida María Hernández Navarro, su EPS Comparta ha tardado en autorizar el procedimiento quirúrgico que permitirá la corrección de la malformación.

Solo hasta este año consiguieron dicha autorización, pero en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja -Casa del Niño-, donde lo operarán, dijeron que hace cerca de seis meses no tienen contrato con esa EPS.

“Es un tumor que tiene en la cadera, dicen que es abundante gas con abundante materia. Son dos años que llevo con él, me dicen que ya me lo operarán. Primero se demoraron con un medicamento que no estaba aquí en Colombia, duraron ahí como dos meses. Luego con la cuchilla que necesitaban para el procedimiento. Pero ahora estamos con la tutela que me le negaron. El niño perdió un ojo, ya no camina bien, se me está cayendo y no juega como debe”, explicó la madre del pequeño.

La mujer exige una respuesta concreta de la EPS porque ya no encuentra dónde ir, pues después de la autorización del procedimiento y que la negaran en el hospital, la persona de la EPS con la que se comunicaba no responde sus llamadas.

Elida interpuso una acción de tutela en marzo contra su EPS por la vulneración de los derechos fundamentales de la salud de su hijo, la cual fue fallada a su favor por el Juzgado Sexto Civil de Cartagena, para que se le autorizara una evaluación por neurosicología y todo el procedimiento integral necesario, ordenado por su médico tratante.

“A los dos años tenían que detener eso, fuimos a citas y evaluaciones médicas. Él siguió, pero en Comparta me ponían a esperar, iba por las órdenes médicas y no las tenían. Este año ha ido empeorando, pero si no se apuran todo será peor para mi hijo”, señaló la madre.

El acompañamiento

El niño está en un CDI de El Pozón, mismo barrio donde vive. Fue allí donde se dieron cuenta de que su estado de salud empeoraba y tomaron las riendas del proceso.

Pero el viernes, la familia Urbina Hernández sintió que el proceso jurídico retrocedió, porque el mismo juzgado declaró nulo el desacato de la acción de tutela. Según la abogada que lleva el proceso, el juzgado debe solicitar al representante legal de la EPS que indiquen por qué no ha cumplido con la tutela para dar nuevamente el fallo de desacato.

“Juan Esteban entró acá a inicio este año, la docente fue la que nos comentó cuando le observó la masita. Notó que tenía problemas de estabilidad al ver que se caía cuando estaba jugando con amiguitos. Leyendo supimos que esa era una de las consecuencias del tumor. Incluso, esa profesora notó que no veía por un ojo y, tras pruebas con la nutricionista, lo confirmamos”, señaló Milagros Vergara, trabajadora social del CDI.

El pequeño tiene muchos riesgos que van desde la pérdida del control muscular, hasta incontinencia urinaria. Pero, según Aury Maceas, nutricionista dietista del CDI, también podría tener desnutrición aguda.

Revisan caso

El Universal se comunicó con la EPS Comparta para poner en conocimiento el caso del niño y saber qué solución tenía. La EPS indicó que revisará la historia clínica de Juan Esteban y en qué estado está su procedimiento quirúrgico.

La cirugía incluye cuatro procedimientos rutinarios, los cuales fueron autorizados el 19 de julio pasado.