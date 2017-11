"PAE también fue irregular este año"

Las mismas irregularidades que encontró la Contraloría General de la República (CGR) en los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016, las podrían hallar en los de 2017.

Esto, de acuerdo con los rectores de los colegios oficiales del Distrito, quienes indicaron que este año lectivo el servicio de alimentación escolar ha sido interrumpido varias veces y que desde el mes pasado solo se ofrece a estudiantes de jornada única que están en menos de una veintena de planteles.

“Tenemos las quejas de siempre y es que los menajes no son suficientes y las porciones son reducidas con la excusa de que son un complemento y no una comida principal; la calidad de los alimentos no es la mejor”, dijo un vocero de la Unión Sindical de Directivos docentes de Bolívar (Usdidbol).

Además, según Usdidbol, los contratistas no cumplen con la dotación ni de las cocinas ni de los restaurantes escolares por lo que estos espacios de los colegios públicos están en pésimas condiciones.

República de Argentina, Nuevo Bosque, Mercedes Ábrego, Promoción Social, Ternera , San Lucas y María Cano son algunos de los colegios que no cuentan con las condiciones para que opere el PAE.

$39 millones en canela y panes sin entregar

En la rendición de cuentas de la CGR que se hizo ayer en Bogotá, se revelaron más datos de los hallazgos en la auditoria del PAE en Cartagena en 2016. (Lea aquí: En Cartagena se gastaron $39 millones de pesos en canela para el PAE)

Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República, dijo que en los contratos firmados en la administración de Manolo Duque, se incluían pechugas de pollo a $40 mil, que meses atrás habían sido relacionadas, por el mismo contratista, a $7 mil pesos.

También se compraron 2.824 kilos de canela, por más de $39 millones, que no registran en las actas de entrega de ningún colegio por lo que se presume que nunca llegaron a estos.

Entre los datos revelados por el contralor Maya está la compra de 2 millones 600 mil panes, a $400 cada uno, de los que solo entregaron 1 millón 500 mil.

“¿Qué se hizo el otro millón de panes? (...) no hay derecho a que después de los malos manejos que venimos denunciando desde 2015, en las auditorías de 2017 se hayan repetido las irregularidades”, manifestó el alto funcionario.

Durante 2016, más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos. Mediante una actuación especial de fiscalización, se establecieron hallazgos fiscales por $32.951 millones, según la CGR.

“Somos aliados por la transparencia”

Al conocerse parte de los hallazgos de la Contraloría, el alcalde (e) Sergio Londoño dijo que lamentaba que Cartagena esté envuelta en esta situación.

“Durante este encargo hemos invitado a todos los órganos de control a que lleguen a la Alcaldía y vean sus procesos y nos vean como un aliado por la transparencia por el buen manejo y uso de los recursos públicos. Continuamos con la buena disposición para que la Contraloría siga investigando”.

“La alimentación escolar no es responsabilidad pública”

En octubre pasado, el secretario de Educación de Cartagena, Jaime Hernández Amín, dijo que la alimentación escolar le costaba al Distrito alrededor de $40 mil millones anuales y que este sería uno de los rubros que se recortaría para 2018, con el fin de optimizar los recursos y poder invertir en otros ámbitos.

“La responsabilidad pública no es alimentar a los niños sino aportar a su nutrición, les estamos dando desayuno, merienda y almuerzo (...); el porcentaje de aporte nutricional (que lo define el Ministerio de Educación) debería ser distinto porque no se trata de suplir completamente la nutrición de los estudiantes, ese principio debería cambiar la oferta y los costos”.