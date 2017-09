Para servicios no POS, "las fuentes están agotadas": Dadis

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) se pronunció sobre la deuda que mantiene con el Centro Radio Oncológico del Caribe, y que según esa entidad tiene en riesgo a más de dos mil pacientes con cáncer. Lea aquí (Peligra la atención de 4.800 pacientes con cáncer)

A diferencia de la cifra que anunció el centro ($5.700 millones), la directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, indicó que “tenemos radicados $5.034 millones, que prácticamente todos son de servicios no POS”.

Destacó que “el jueves pasado se autorizó en una audiencia de conciliación un pago por $1.862 millones. La Oficina Jurídica de la Alcaldía está revisando para hacer el pago, es decir, que en un periodo no superior a dos semanas los recursos estarían entrando al Centro Radio Oncológico”.

Sin fuentes para no POS

La directora del Dadis afirmó que “para servicios no POS, como explicó ayer (martes) el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio, las fuentes están agotadas. No es un problema de Cartagena ni de Bolívar. El superintendente calcula que en todo el país se debe un billón de pesos en no POS y está trabajando para buscar nuevas fuentes de financiación”.

En Cartagena, la deuda por no POS se divide en dos partes: antes y después de la Resolución 1479 de 2015, por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías en el Plan Obligatorio de Salud, suministradas a los afiliados del régimen subsidiado.

“Antes del 31 de mayo de 2015, las IPS prestaban los servicios y le cobraban a las EPS. Las EPS pagaban y le recobraban al ente territorial. Por ese modelo, a las EPS se les debe 61 mil millones de pesos”, precisó Meza.

Explicó que “a partir de junio de 2015, con la entrada en vigencia de la Resolución 1479, se proponen dos modelos. Uno, que la secretaría de salud arme su red y autorice directamente, para lo cual se necesita apropiación presupuestal. Dos, que es el que utiliza casi todo el país, que la secretaría de salud use la red de las EPS. Las IPS facturan a las EPS, las EPS radican la factura en el ente y el ente paga directamente a las IPS. Eso está pasando desde junio de 2015 y se deben 30 mil millones de pesos a las IPS”.

Obligadas a atender

Meza anotó que en el pago de las deudas por no POS, “hemos privilegiado a las IPS públicas porque nosotros somos Estado y tenemos que tratar de que ellas también subsistan. De igual forma, en la conversación que tuvo el superintendente de Salud con estas instituciones les dejó muy claro que mientras hagan parte del sistema de aseguramiento no se pueden negar a atender los pacientes”.

Recalcó que “todo el tiempo estamos endeudados porque como mínimo necesitamos entre $2.000 y $2.500 millones mensuales para no POS, y tenemos asignados unos tres mil para el año. No solo es para pacientes con cáncer. En Cartagena tenemos más de cinco pacientes con enfermedades huérfanas que al mes nos cuestan más de $300 millones, es decir, que prácticamente se consumen los recursos. La Alcaldía está haciendo todos los esfuerzos en conjunto con Ministerio, Superintendencia y Gobernación para ver cómo se mejoran las fuentes de financiación en la ciudad y en el país”.

Recomienda presupuesto

La directora del Dadis informó que el superintendente Nacional de Salud, “para la discusión de presupuesto, puso a consideración de la Comisión Tercera del Senado y de la Cámara que se necesitan como mínimo $300 mil millones para no POS en las regiones y $600 mil millones para las deudas de Caprecom”.