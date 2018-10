Parque de La Troncal aún no es de la Alcaldía de Cartagena

Después de casi un año de haberle ganado un pleito jurídico a una empresa privada por la propiedad de un espacio recreativo, los habitantes del barrio La Troncal dicen que se encuentran en la incertidumbre, porque aún las autoridades no han ratificado que dicho terreno pertenece al Distrito y, por ende, al barrio.

Como se recordará, el año pasado se generó una polémica cuando una empresa constructora encerró el predio, tomándolo como parte de unos terrenos que se le había embargado al constructor Héctor García Romero.

En medio de la lucha por recuperarlo, se descubrió que, años atrás, García Romero había cedido el predio del parque a la comunidad, pero en su momento nadie se preocupó por diligenciar la documentación que acreditara esa posesión en favor del barrio.

Sin embargo, en noviembre de 2017, después de muchos ires y venires, la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que el parque es de La Troncal, decisión que dejó sin efecto el documento de posesión del predio por parte de García Romero.

No obstante, ayer Efraín Ortiz, abogado de la comunidad, se mostró preocupado, porque pese a que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena ordenó que se corrigieran los errores cometidos y que la escritura del predio se registrara en el folio 06034231, aún ese mandato no se ha cumplido.

Dicha resolución fue objeto de apelación por parte de la firma constructora y se encuentra en Bogotá, en la Superintendencia de Notariado y Registro, de la cual se espera un pronunciamiento ratificando o revocando el derecho que el Distrito presuntamente tiene sobre el predio.

“Si la respuesta es favorable a la comunidad --dijo el jurista--, deberá procederse a invertir en el parque, que fue destruido cuando la empresa constructora afirmaba que hacía parte de los predios embargados a García Romero”.

Anotó que “la comunidad está en una incertidumbre jurídica, porque mientras no haya un pronunciamiento de segunda instancia no tenemos algo firme en las manos”.

Hizo saber que, tanto el Distrito como la comunidad, “hemos estado pendiente del proceso que hay en Bogotá, pero no sabemos por qué razón la Superintendencia de Notariado y Registro no se pronuncia”.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.