Parque inclusivo revive la esperanza

La felicidad y la esperanza se reavivaron ayer en el barrio Huellas Alberto Uribe, con la inauguración del primer parque inclusivo construido en Cartagena.

Residentes de esa comunidad, conformada por un número considerable de personas con limitaciones físicas, contaron a El Universal que por varios años esperaron la adecuación de un espacio donde pudieran realizar sus terapias de recreación y estimulación. Hoy están complacidos.

“Tenemos siete años de estar viviendo acá, y son los mismos de estar esperando ese parque porque desde que nos instalamos dijeron que lo iban a hacer. Por la demora la gente se entristeció y dejó de creer, pero ya tenemos el parque. Me siento feliz porque ahora sí tenemos un lugar donde distraernos y no solo nosotros, también los niños. A veces no teníamos ni para dónde salir”, dijo Marcela Ortiz Valdez, quien tuvo polio al nacer.

La mujer agradeció al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, la inversión de $3.500 millones que realizó en la mencionada obra. “Agradezco al gobernador la buena disposición que tuvo con nosotros. Él dijo que este sería un parque espectacular, especialmente para las personas con discapacidad, y estamos agradecidos porque quedó muy bonito, el puente es un mirador hermoso, tenemos canchas, columpios, ruedas y otros elementos para distraernos”.

Resaltó que personas con discapacidad en otros barrios de la ciudad “se merecen un parque como este, para que tengan donde distraerse en la tarde o en la noche, sea jugando o viendo jugar a otros. Hay muchos que no salen de su casa”.

Propicia el deporte

Nelson Carrillo Pérez, quien tiene 49 años y al año de vida fue diagnosticado con polio, manifestó que “el parque está muy bonito. Teníamos rato de estar esperándolo y gracias a Dios el deseo se nos cumplió.

En el barrio unos practicamos baloncesto, otros voleibol sentados o fútbol con bastón, y ya no tendremos que estar trasladándonos de un lado a otro. Todos se van a poder practicar acá. En el parque tenemos un espacio donde practicar y quienes realizan campeonatos en otros barrios pueden traerlos a Huellas. Estoy feliz y complacido”.

Lo que falta

Tanto Marcela como Nelson coinciden en que para tener un fácil desplazamiento y acceso al parque de la Felicidad falta la pavimentación de una calle adyacente.

“Nos dijeron que posiblemente a partir del próximo año, en el mes de enero o febrero, pavimentan la calle. Es la tercera de Huellas”, indicó Nelson.

“Esperamos que sea cierto porque la calle principal da acceso al parque”, agregó Marcela.

La administración distrital se encargará de garantizar la seguridad en el parque de la Felicidad.