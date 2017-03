Parqueaderos públicos en Cartagena siguen sin control

¿Es de los que tiene carro y prefiere ‘evitar la fatiga’ y salir a hacer vueltas al Centro sin su vehículo por falta de parqueaderos seguros, regulados y a buen precio?

Si es así, no es el único. Usted hace parte del numeroso grupo de personas que se queja por los elevados precios en las tarifas de los parqueaderos públicos, valores que varían dependiendo del lugar en donde se vaya a estacionar.

Pero esto no es el único alarmante, lo que más preocupa a los conductores es que no hay ninguna entidad en Cartagena que regule esta situación, pues el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se encarga de ejercer control del estacionamiento de los carros y motos en la vía pública: en calles, andenes, cercanías a parques y plazas, mas no en espacios cerrados.

Zonas azules

Regular el parqueo en zonas neurálgicas de la ciudad como el Centro, Bocagrande, El Laguito y Castillogrande fue una de las iniciativas que surgieron en la administración de Dionisio Vélez Trujillo.

En el 2015, el exmandatario presentó al Concejo un proyecto de acuerdo con el que buscaba crear zonas azules, es decir, espacios habilitados en ciertas vías para que los vehículos pagaran por parquear.

El propósito de este proyecto, que se hundió en su primer debate, era que con el dinero recaudado se invirtiera en el mejoramiento del espacio público. Esta iniciativa de movilidad y parqueo ya se aplica en ciudades como Bogotá y Medellín.

Además, este proyecto buscaba un incentivo tributario para que las personas que construyeran parqueaderos tuvieran privilegios al momento de pagar los impuestos.

Otro punto importante eran las condiciones para que se pudieran habilitar estos parqueaderos. Estos no podían estar situados en cualquier lado, sino en ciertos sectores que no perjudicaran la movilidad y tampoco podían ser de arena y piedra, ya que estos elementos representan un factor de deterioro para la malla vial y los vehículos.

Vélez Trujillo propuso que los parqueaderos públicos podrían ser manejados directamente por el DATT o por una figura de concesión.

De nuevo al Concejo

El primero de junio de 2016, el concejal César Pión, junto a la bancada del partido de La U, presentó el proyecto de acuerdo N°-013, que pretendía regular las tarifas del servicio de parqueo en el Distrito, de acuerdo a las normas y leyes establecidas en la legislación y normatividad, dándoles las garantías a los usuarios y turistas que buscan pagar por un servicio eficiente y seguro, un precio justo y razonable. Han pasado meses y desde el cabildo no se ha definido una regulación precisa sobre el tema.

Mientras tanto, propios y visitantes seguirán invadiendo con sus vehículos el espacio público en justificación por los elevados costos de los parqueaderos públicos, y otros pagando por parquear sin estar seguros si el costo del servicio es lo justo.

TOP 10 de los parquederos más costosos

1. Easy Park Ganem

Valor hora o fracción: $4800

2. Easy Park La Matuna

Valor hora o fracción: $4000

3. Parqueadero de La Costa (La Marina)

Valor hora o fracción: $4000

4. Parqueadero La Matuna

Valor hora o fracción: $4100

5. Central Parkin System

Valor hora o fracción: $3500

6. Getsemaní Parking

Valor hora o fracción: $3200

7. Parkaribe

Valor hora: $3000

8. Getsemaní

Valor hora o fracción: $3000

9. Centro de Convenciones

Valor hora o fracción: $2100

10. Parqueadero JA.JV

Valor hora o fracción: $2000