Pasacaballos, dos años perdidos y en discordia

Los cerca de 20 mil habitantes que tiene Pasacaballos están angustiados y no saben qué va a pasar con su futuro inmediato, ya que los líderes no han podido llegar a un consenso para guiar el rumbo del corregimiento.

Desde el 31 de diciembre de 2016, cuando finalizó el periodo del Consejo Comunitario anterior, la comunidad se encuentra sin representatividad porque van varios intentos fallidos por escoger una Junta Directiva y están a punto de llegar a dos años desiertos.

De hecho, el pasado 20 de agosto se hicieron las últimas elecciones, pero a última hora las planchas aspirantes no lograron ponerse de acuerdo y desistieron seguir en el proceso electoral ese día, a diferencia de una plancha que sí continuó y que al día siguiente (martes) sus integrantes llevaron a la Alcaldía el acta de elección para esperar la certificación. Sin embargo, desde ese momento comenzó otro lío entre las ternas que se “retiraron”, asegurando que esa plancha no ha ganado y no tiene legitimidad.

Así ha pasado el tiempo

1. Luego de finalizar el periodo anterior, en una ocasión hubo tres listas y todas fueron certificadas, teniendo el poder de forma simultánea. Todas se consideraban legales y eso generó más problemas, ya que se generaron impugnaciones que después de varios meses llevaron al Distrito a solicitar elecciones nuevas.

2. Por directriz de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior, La Junta Directiva saliente de Pasacaballos es la encargada de convocar a nuevas elecciones.

3. Se han convocados elecciones para diferentes fechas, pero todas han resultado fallidas. El 25 de mayo no se hicieron por la realización de un taller de fortalecimiento que llevó el Ministerio del Interior, y el pasado lunes festivo, que era la nueva fecha para los comicios, a última hora varias planchas mostraron objeciones al sistema de elección y no lograron ponerse de acuerdo en varios puntos, por lo que optaron por darse más tiempo para lograr unificación de propósitos.

4. Hubo una plancha que, cansada de tantos aplazamientos, optó por continuar en la jornada electoral, celebrada en la biblioteca pública de la plaza principal. Al comenzar la presente semana, sus representantes llevaron el acta de elección a la Alcaldía de Cartagena para obtener la certificación. Este hecho ha generado inconformidad en el resto de planchas, quienes lo descalifican y lo señalan como un acto de autoelección.

5. Integrantes de la plancha que llevó el acta esperan la decisión de la Secretaría del Interior para saber si son certificados. En caso de que no se la den, manifestaron que lo importante es lograr unidad entre todos los líderes, ya que la situación que atraviesa Pasacaballos no solo afecta a los comunales, sino a la población general, que sigue sumida en el olvido administrativo y en el subdesarrollo.

Población numerosa y olvidada

Jesús Anachury, uno de los líderes más antiguos de Pasacaballos, aseguró que este corregimiento tiene aproximadamente 20 mil habitantes, de los cuales hay unos ocho mil con capacidad electoral y cerca de 2.400 autoreconocidos como comunidad negra o afrodescendiente.

“Queremos que haya unidad para presentarle a la comunidad unas listas donde haya la mayor inclusión posible, pero el liderazgo en Pasacaballos es muy grande, somos alrededor de 200 líderes y más de 50 organizaciones de base. A la Secretaría del Interior hago un llamado para que haga un acompañamiento verdadero a nuestra situación. Somos un pueblo sufrido y marginado históricamente, que paradójicamente está en la zona de influencia de Mamonal, que es una de las industrias más importantes de Latinoamérica. Tenemos muchas necesidades”, sostuvo Anachury, representante legal de la Junta Directiva Saliente.

Lo importante es la unión

Marco Gil Arévalo, representante legal de una de las planchas aspirantes al Consejo Comunitario, manifestó estar apenado con la comunidad de Pasacaballos por los desacuerdos entre todos los líderes para presentarles las mejores opciones a la gente. “Necesitamos que los líderes nos apropiemos de esto de verdad, sin egos, sin egoísmos, tenemos que llegar a un consenso para que sea el pueblo en general el que salga beneficiado. Le pedimos a las entidades de control que nos acompañen para hacer un proceso electoral transparente, democrático, donde la gente sea quien decida”, expresó.

“Todo es legal”

Elkin Castro, vicepresidente de la organización que radicó el acta de elección el martes en la Alcaldía, aseguró que esta se hizo de forma legítima, ya que fueron convocadas por la Junta Directiva Saliente y tenían que darse en esa fecha (20 de agosto). “Quisimos hacer un consenso entre todos para encontrar una salida y no hubo alianza entre las cuatro planchas. Pero las elecciones estaban convocadas y se hicieron de forma legítima, democrática, lo que pasa es que algunos compañeros tienen inconformidad y eso es respetable. Esperemos que las autoridades competentes sean quienes decidan. Esto ya viene aplazándose varias veces y Pasacaballos está hace mucho tiempo sin Junta Directiva de su Consejo Comunitario”, aseguró el joven.

Una vocera de la Secretaría del Interior le dijo a este medio que no había un pronunciamiento oficial sobre el tema, ya que la situación en Pasacaballos es compleja. De momento no hay certificación para ninguna plancha, y para la próxima semana se tiene prevista una reunión en el corregimiento para ponerle fin a la problemática.

Pasacaballos tiene una capacidad electoral que incluso puede hasta sacar un concejal. Sin embargo, apenas tienen un edil en la Localidad 3. “La politiquería es la que nos tiene así”, dijeron ayer los líderes.