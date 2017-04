Pastor Arrázola fue denunciado por hostigamiento a comunidad LGBTI

Las disculpas públicas que ofreció el pastor cristiano Miguel Arrázola no fueron suficientes para disipar la polémica luego de lanzar expresiones como “tengo unos manes tablúos que te pueden hacer la vuelta” o “hace rato estarias en la Ciénaga de la Virgen", durante una de sus prédicas y que fueron consideradas como amenazas de muerte por el periodista Edinson Lucio Torres tras un artículo que publicó en su portal web donde hacia referencia al salario del pastor.

En la prédica, el pastor también expresa “pero como los cristianos no podemos pelear, vienen los maricas y me hacen una campaña aquí, al frente de la iglesia. Sí, son maricas, me da mucha pena pero son maricas, maricas, porque hostigan a la gente de seguridad mía. Mariquitas empolvados, es lo que son..”, términos que Wilson castañeda, director de Caribe Afirmativo, entidad que trabaja por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual e identidades de género, consideró ofensivos y por tal razón lo denunció el pasado 23 de marzo por el delito de hostigamiento agravado.

El activista indicó que “el pasado 23 de marzo nosotros radicamos ante la Fiscalía una denuncia invocando la Ley Antidiscriminación que es la Ley 1482 porque creemos que se configura presuntamente el delito de hostigamiento agravado, dado que al revisar los videos que había presentado en su momento el periodista Edinson Lucio en Cartagena por las presuntas amenazas del pastor (…) encontramos expresiones despectivas hacia la población LGBTI de manera sistemática y observamos el video de las disculpas públicas del pastor y no encontramos allí ninguna referencia a excusarse de estos términos despectivos".

Castañeda hace un llamado al pastor Arrázola y demás líderes y actores sociales a no usar la discriminación como herramienta de trabajo. “Le pedimos a la Fiscalía que realice la investigación pertinente (…) es un llamado al Pastor y a su iglesia, a la que respetamos profundamente, si bien Caribe Afirmativo reconoce que la expresión de la libertad de culto es un derecho y exigimos que el estado respete la libertad de culto no solo de esta iglesia sino de todas las iglesias, nos parece urgente a hacer un llamado a todos los líderes políticos, religiosos y sociales a no usar la discriminación como herramienta de trabajo ya que esto genera violencia”.

El religioso dejó claro en su mensaje de disculpas que este era “la única declaración que daría sobre el tema y lo llamó como un triste capítulo de su vida”. Tiempo después, se dejó ver en la denominada “marcha contra la corrupción' convocada por el uribismo, y celebrada en 25 ciudades del país, el pasado 1 de abril.

LO QUE DIJO LA CORTE

El pasado 11 de abril, la Corte Constitucional, ordenó que de ninguna forma pueden hacer alusión a la orientación sexual de cualquier persona con el propósito de ofender, a través del uso de adjetivos insultantes o descalificatorios (como “marica” “mariquita” y maricón”).

La decisión se dio luego de conocer el caso de un hombre barranquillero que soportó durante 23 años constantes amenazas y burlas tras reconocerse públicamente gay. La sentencia 141 de la Corte advierte que las palabras despectivas como “mariquita, maricón o marica" generan un asunto de mayor vulnerabilidad hacia las personas de la comunidad LGBTI incitando el odio y a la violencia.