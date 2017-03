Pastor Arrázola pide perdón y dice que no amenazó a periodista

El pastor evangélico Miguel Arrázola se pronunció sobre la polémica por las supuestas amenazas al periodista cartagenero Edisón Lúcio Torres durante una de sus prédicas.(Lea aquí:“Y vienen los maricas y me hacen una campaña aquí al frente de la iglesia")

Las amenazas del líder de la iglesia Ríos de Vida habría sido como respuesta a un articulo titulado “El Roscograma del pastor Arrázola”, donde el comunicador critica los ingresos exagerados del pastor y de su familia.

Tras conocerse un video en el que se le ve decir, sin mencionar nombre, que tiene unos "manes tablúos" con los que le puede hacer la vuelta y que, de no ser cristiano, "hace rato estaría en la Ciénaga dela Virgen", diferentes personas reaccionaron en la redes sociales y hasta un integrante de las Farc se pronunció sobre el hecho. (Lea aquí: Farc reacciona a supuestas amenazas del pastor Arrázola a periodista)

El pastor había guardado silencio ante la polémica hasta que en la anoche de ayer se pronunció con un video publicado en su canal de YouTube y en su cuenta de Twitter, en el que negó las amenazas contra el periodista cartagenero.

El religioso dejó claro que es la única declaración que dará sobre el tema y que quiere cerrar -lo llamó él- este “triste capítulo” de su vida. Afirmó que su intención no ha sido ofender o atacar a alguien con sus enseñanzas.

“Lamento la situación de hoy, en la cual estoy siendo objeto de la atención mediática, pero es necesario aclarar que no amenacé a nadie de muerte, menos aún llegar mencionar a alguien con nombre y apellidos para semejante despropósito, por mis convicciones, mi formación y mi fe no me permiten ni siquiera llegar a pensar en eso”, manifestó el líder evangélico en el video.

Pero no solo eso, el pastor también aseguró que el video publicado en redes sociales, en el que supuestamente amenaza al periodista, fue editado. “El video que apareció está editado para acomodar mis palabras, en una sucesión de frases desafortunadas”, dijo el Pastor.

Finalmente el religioso pidió perdón por toda la polémica. “Les pido perdón a mis hermanos de la fe que se sintieron mal por esta situación, no deberían estar pasando por esto. También pido perdón a quienes se sienten que sus diferencias y derechos han sido vulnerados de alguna manera por mí. Y a los que me atacan, les quiero decir que los respeto profundamente y que soy un convencido que pensar diferente es un derecho”, precisó el líder cristiano. (Lea aquí: Feligreses de Ríos de Vida realizan plantón en la Defensoría).

Este es el video de la declaración