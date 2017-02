Peaje a Barú: $4200 taxis, $8100 buses

Mañana a las 9 de la mañana, el Concejo de Cartagena realizará la audiencia pública al proyecto de acuerdo 049, del alcalde Manolo Duque, que busca que se le autorice el montaje y cobro de un peaje para entrar a la isla de Barú y cuyos dividendos serán para el mantenimiento de la transversal.

La convocatoria promete ser álgida en cuanto a la participación ciudadana, debido a las voces en contra que ha recibido la iniciativa, que en boca del alcalde Duque, es una de las formas para asegurar la perdurabilidad de la vía.

El Universal conoció los detalles del proyecto de acuerdo que ya empezó su trámite por el Concejo en sesiones extraordinarias que culminarían esta misma semana.

La presentación del proyecto en el Concejo corresponderá al secretario de Hacienda Napoleón de la Rosa, y la secretaria General del Distrito, Luz Estela Cáceres.

El proyecto dice que:“Los ingresos del proyecto están representados por el cobro de la tasa de peaje en la estación de Barú a los usuarios de la vía transversal de Barú que acceden a la isla. Se tomó como referencia las tarifas de peaje cobradas por la concesión vial de acceso rápido a la variante de Cartagena para el año 2014, duplicadas debido a que el nuevo peaje funcionará en un solo sentido; es decir, se cobrará peaje entrando a la isla de Barú”.

LAS TARIFAS

Lo que se cobraría mantiene la tarifa especial a los taxis con una reducción del 18% para la categoría 1.

Así las cosas, de aprobarse el peaje a Barú los carros particulares pagarían $5000; los taxis: $4200, los buses y busetas, $8100, los camiones de 2 ejes, $ 14 400; los camiones de 3 y 4 ejes, $19 000; y los camiones de más de 5 ejes, $29 400.

De acuerdo al documento que estudia el Concejo, el peaje quedaría ubicado a la entrada del puente de Barú, con una estación sencilla de una sola caseta.

El objetivo central del peaje, con su captación económica, es hacer mantenimiento a la transversal de Barú, y “mantener en óptimas condiciones su transitabilidad”. Con estos recursos se harán parcheos, limpieza de zanjas y cunetas; reparación y reposición de láminas, señalización, despeje de derrumbes, podas, entre otras actividades. El estudio calcula que el mantenimiento mensual de un kilómetro de vía al mes, es de 2 millones de pesos. La vía a Barú tiene 32,5 kilómetros.

Las opiniones a favor y en contra el proyecto

Sin duda alguna el Distrito, como proponente del proyecto, lo ve viable y dice contar con el apoyo de un sector considerable de la población.

Para el presidente del Concejo, Lewis Montero, “las discusiones hay que darlas en el seno de la Corporación y serán los sectores quienes en la audiencia pública planteen sus inquietudes”. Uno de los opositores más acérrimos que tiene el proyecto es el concejal César Pión quien desde ya dijo que su voto es negativo para la iniciativa.

“Es un tema que genera mucha controversia independiente de la buena intención del gobierno local, es mejor pensar en otra estrategia para no perjudicar a una población que vive del turismo. La ciudad está cansada de los peajes porque la inversión social poco se ve”, dijo el concejal.

OPINA LA COMUNIDAD

El Universal llegó a la isla a conversar con los líderes de estas comunidades, con la gente del común y con los trabajadores de Playa Blanca y evidenció que, a diferencia de lo que afirma el Distrito sobre la socialización que hizo con la gente, en realidad existe una confusión generalizada y un desconcierto porque la medida, dicen en Barú, los ha tomado por sorpresa.

Estivenson Berrío, representante legal del Consejo Comunitario de Ararca, se sorprendió cuando recibió el viernes pasado una citación para la audiencia de mañana, ya que antes no se hizo ninguna reunión con él y su pueblo. “Este peaje no ha sido consultado con las comunidades, me parece una falta de respeto que hoy todas las decisiones estén tomadas acerca de lo que piensan hacer en nuestra isla. Nosotros teníamos que saber con anticipación, estar enterados de todo lo relacionado con el proyecto, pero nos han tomado por sorpresa, el Distrito no puede venir a imponer un peaje sin saber lo que piensan los habitantes”, sostuvo el líder.

David González Cardales es uno de los líderes y residentes del corregimiento de Santa Ana en Barú que participará en la audiencia de mañana en el Concejo. Advierte que el proyecto es ilegal “porque se habla de un peaje social y que habrá inversiones en las comunidades con el 50% del producido de la captación del peaje pero la ley impide eso, ya que las inversiones de los recaudos deben hacerse en la vía, al pueblo se le está engañando”.

Nativos no pagarían

Un líder a favor es José Rodríguez quien explicó que los nativos no pagarían el valor del peaje. “Solo se le cobrará al turista. Los lugareños no pagaremos peaje, podremos circular libremente. Los dueños de predios foráneos que llevan muchos años aquí y que ayudaron a hacer la vía tampoco pagarán, serán exonerados del pago dos carros por predio. Igualmente pasará con los que se adhieran al nativo como familia, es decir, si usted es casado con una santanera o barulera y quiere venir el fin de semana a compartir con su familia tampoco pagará el peaje. Todo se establecerá en un censo y los exonerados tendrán un chip”, sostuvo el líder santanero, quien aclaró que lo anterior solo hace parte del proyecto y debe ser legalizado.

Pero en Playa Blanca todas las opiniones acerca del peaje fueron negativas. Fidel Villeros, vendedor de cocteles dijo que: “Ojalá no lo aprueben, la gente después no querrá venir. Que nos solucionen los problemas pero no con un peaje”.

Nelson Pacheco, propietario de una caseta sostuvo: “No sabemos cómo serían invertidos los recursos, aquí no ha venido nadie a hablarnos del peaje, no lo pueden imponer así”.

A su turno, Alexis Guzmán, conductor de colectivo dijo que: “Yo voy y vengo todo el día manejando desde PasacabaLlos, nadie me ha dicho cuánto tengo que pagar, no quiero ese peaje”. Asimismo, Enicia Rodríguez, vendedora de almuerzos dijo: “No estoy de acuerdo con el peaje, todos tendremos pérdidas porque la gente no va a querer venir”.

Gabriel Martínez, otro vendedor, asegura que “nadie quiere ese peaje aquí, eso es solo un negocio para los poderosos, nadie garantiza que de verdad van a invertir en los pueblos”.